La Juventus dopo la pausa per le nazionali potrebbe ritrovare i due brasiliani Kaio Jorge e Arthur Melo. La punta è oramai ferma da un mese per una problema muscolare che ne sta condizionando l'adattamento. Diversa invece è la situazione riguardante il centrocampista, che sta recuperando dall'intervento per una calcificazione ossea a luglio. Il giocatore di recente ha postato dei video sui social che dimostrano il recupero. Intanto dalla Spagna arrivano indiscrezioni di mercato proprio sul centrocampista brasiliano. Arrivato nell'estate 2020 nello scambio che lo ha portato a Torino e Pjanic al Barcellona, Arthur Melo non è riuscito ad incidere come ci si aspettava anche a causa della calcificazione che lo ha condizionato seconda parte della stagione 2020-2021.

Il brasiliano però si sarebbe pentito di aver lasciato la società catalana. Lo avrebbe rivelato al suo ex compagno di squadra Piqué. Difficile però pensare che il centrocampista possa tornare in Spagna anche per la situazione economica difficile che sta vivendo la società catalana.

Arthur Melo si sarebbe pentito di aver lasciato il Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi Arthur Melo ha rivelato al suo ex compagno di squadra al Barcellona Piqué di essersi pentito di aver lasciato il Barcellona. Il centrocampista brasiliano è stato condizionato in questi mesi da una calcificazione ossea ma anche nei primi mesi di esperienza professionale alla Juventus non è riuscito ad incidere come ci si aspettava.

Starà ad Allegri cercare di farlo rendere al meglio. Il brasiliano potrebbe essere il mediano ideale da schierare davanti alla difesa, in questo modo il tecnico potrebbe spostare Locatelli nel ruolo di mezzala. Arthur Melo potrebbe tornare a disposizione già dalla sfida contro la Roma, prevista il 17 ottobre.

Le partite della Juventus

La Juventus nel match contro la Sampdoria potrebbe effettuare dei cambi di formazione rispetto alla partita precedente contro lo Spezia. Dovrebbe tornare titolare a centrocampo Locatelli, con Bernardeschi che invece dovrebbe sostituire Rabiot. Possibile panchina anche per Paulo Dybala. Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe schierare Morata e Kean.

Cambi anche in previsione della partita di Champions League contro il Chelsea, prevista mercoledì 29 settembre. L'ultimo match prima della pausa per le nazionali sarà contro il Torino. Come già anticipato dal 17 ottobre il tecnico toscano potrebbe avere a disposizione Kaio Jorge e Arthur potrebbe Melo . Il centrocampista potrebbe essere schierato in una mediana tre insieme a Adrien Rabiot e Manuel Locatelli.