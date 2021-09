La Juventus è attesa da un match impegnativo contro la Sampdoria. Dopo la vittoria contro lo Spezia i bianconeri proveranno a confermarsi in campionato e cercheranno di ottenere il primo successo in stagione all'Allianz Stadium di Torino. Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe però effettuare diversi cambi rispetto alla sfida contro lo Spezia, anche in considerazione del fatto che mercoledì 29 settembre a Torino arriva il Chelsea per la seconda giornata del girone di Champions League. Ci si aspettano infatti almeno cinque cambi rispetto alla partita precedente, la Sampdoria invece dovrebbe confermare la formazione che è stata sconfitta per 4 a 0 contro il Napoli.

D'Aversa infatti difficilmente rinuncerà all'esperienza dei vari Yoshida, Ekdal e Quagliarella, ex della partita come il centrocampista svedese e il portiere Audero.

Allegri dovrebbe schierare nel settore avanzato Moise Kean e Alvaro Morata

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con diversi cambi rispetto al match contro lo Spezia. La prima novità dovrebbe riguardare il ruolo di portiere. Dovrebbe toccare a Mattia Perin giocare titolare al posto di Szczesny. Una decisione che non sarebbe punitiva ma solo per dare la possibilità di giocare all'ex Genoa, che ha la fiducia di Allegri. In difesa invece dovrebbe essere confermato Danilo terzino destro, Bonucci e de Ligt centrali.

Come terzino sinistro invece dovrebbe giocare Alex Sandro, che contro lo Spezia era partito dalla panchina entrando nel secondo tempo. A centrocampo Cuadrado dovrebbe giocare sulla fascia, Bentancur e Locatelli centrali e Bernardeschi sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato Allegri dovrebbe schierare Moise Kean (autore del gol del 1 a 0 contro lo Spezia) e Alvaro Morata.

Panchina per Paulo Dybala, uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico toscano in questo inizio stagione. L'argentino e Chiellini dovrebbero giocare invece il match di Champions League contro il Chelsea.

D'Aversa dovrebbe affidarsi a Caputo e a Quagliarella

Il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa dovrebbe confermare gran parte dei giocatori schierati contro il Napoli nella giornata precedente.

Match che ha messo in evidenza non tanto le difficoltà tecniche dei liguri quanto la forza dei campani, che hanno segnato quattro gol. In porta dovrebbe giocare Audero, difesa a quattro con Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. A centrocampo sulla fascia destra Candreba, Thorsby ed Ekdal centrali e Damsgaard sulla fascia sinistra. Le punte dovrebbero essere Caputo e Quagliarella.

Le probabili formazioni di Juventus e Sampdoria

Juventus (4-4-2): Perin - Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi - Kean, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri.

Sampdoria (4-4-2): Audero - Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello - Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard - Caputo, Quagliarella. Allenatore Roberto D'Aversa.