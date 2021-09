La Juventus dopo la vittoria nella prima giornata di Champions League contro il Malmoe è pronta a sfidare il Milan in campionato. Domenica 19 settembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino si affrontano due squadre che vivono momenti diversi. I bianconeri sono reduci da un solo punto conquistato in Serie A in tre partite, i rossoneri invece hanno vinto tutti e tre i match e attualmente sono primi, insieme a Napoli e Roma.

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe confermare la formazione che ha sconfitto il Malmoe in Champions League, con Cuadrado che dovrebbe giocare nel settore avanzato.

Il Milan invece non dovrebbe recuperare Ibrahimovic, ma rispetto alla sconfitta in Champions League contro il Liverpool dovrebbe schierare come punta centrale Giroud. Il francese dovrebbe essere preferito a Rebic, protagonista in questo inizio di stagione. Il croato ha segnato anche uno dei gol dei rossoneri contro il Liverpool nella sconfitta 3-2.

Allegri dovrebbe schierare Morata e Dybala nel settore avanzato

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 4-3-3 contro il Milan, che può diventare un 4-4-2 in fase difensiva. Nonostante i recuperi di Bernardeschi e Chiesa, il tecnico toscano dovrebbe dar fiducia alla formazione che ha sconfitto il Malmoe per 3-0 in Champions League.

L'unico cambio potrebbe riguardare la difesa, con l'inserimento di Chiellini al posto di De Ligt. In porta confermato Szczesny, difesa a quattro con Danilo terzino destro, Bonucci Chiellini e Alex Sandro terzino sinistro. Centrocampo a tre con Bentancur, Locatelli e Rabiot. Nel settore avanzato Cuadrado, Dybala e Morata.

Pioli dovrebbe affidarsi a Brahim Diaz come supporto della punta

Il tecnico del Milan Stefano Pioli potrebbe schierare gran parte della formazione che ha giocato in Champions League contro il Liverpool.

In porta fiducia al francese Maignan, protagonista di una buona partita in Inghilterra. Difesa a quattro con Calabria terzino destro, difensori centrali Tomori e Kjaer e Theo Hernandez terzino sinistro.

Centrocampo a due con Tonali che dovrebbe sostituire Bennacer accanto all'inamovibile Kessié, i trequartisti dovrebbero essere Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. La punta francese Oliver Giroud dovrebbe giocare titolare al posto di Rebic.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri.

Milan (4-2-3-1): Pioli; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessié - Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.