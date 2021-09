La Juventus è attesa da tre partite molto impegnative prima della pausa per le nazionali. I bianconeri infatti giocheranno domenica 26 settembre alle ore 12:30 all'Allianz Stadium di Torino contro la Sampdoria. Successivamente ci sarà il match contro il Chelsea in Champions League e quello di campionato contro il Torino previsto sabato 2 ottobre alle ore 18:00. Le difficoltà avute in questo inizio di stagione dimostrano come la rosa della Juventus abbia bisogno di rinforzi, soprattutto a centrocampo. Manca infatti qualità, giocatori bravi negli inserimenti ed in grado di garantire gol.

Allegri di recente ha lanciato frecciatine a Rabiot e McKennie sottolineando come siano giocatori che potrebbero fare molti gol in stagione. In questi mesi ci si aspetta quindi una crescita da parte di alcuni centrocampisti. Se così non sarà, la Juventus la prossima stagione potrebbe effettuare acquisti importanti sulla mediana. Uno dei giocatori particolarmente graditi alla società bianconera è Fabian Ruiz, protagonista di un grande inizio di stagione con il Napoli. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società campana e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale.

Il centrocampista Ruiz potrebbe essere acquistato dalla Juventus la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus il prossimo calciomercato estivo potrebbe acquistare uno o due centrocampisti. Potrebbe infatti arrivare un mediano bravo nell'impostazione di gioco (piacciono Aurelien Tchouameni del Monaco e Yuri Tielemans del Leicester) ma anche una mezzala d'inserimento.

Il tecnico Allegri infatti si aspetta la crescita di Rabiot e McKennie, che però in questo inizio di stagione non hanno dato un grande contributo negli inserimenti. Per questo la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2023. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società campana.

Ci sarebbe infatti troppa distanza fra offerta del Napoli e richieste del giocatore, che vorrebbe circa 4 milioni di euro a stagione. La società bianconera potrebbe acquistarlo a giugno 2022, quando sarà ad un anno dalla scadenza del contratto. Proprio per questo il Napoli potrebbe venderlo a prezzo agevolato. La sua valutazione di mercato attuale è di 45 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione potrebbe acquistare anche un difensore, un terzino ed una punta. Si parla del possibile ingaggio a parametro zero dal Milan di Alessio Romagnoli. Come terzino piace Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Nel settore avanzato invece la società bianconera potrebbe investire sulla punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.