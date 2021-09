Domenica 19 settembre alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Milan, match valido per il 4° turno di Serie A 21/22. La Vecchia Signora, nella giornata precedente, ha subito una sconfitta fuori dalle mura amiche per 2-1 ad opera del Napoli di Spalletti: i bianconeri sono passati in vantaggio con Morata nella prima frazione, per poi essere rimontati dai Partenopei con Politano e Koulibaly. Il rossoneri, invece, si sono imposti con un rotondo 2-0 a San Siro contro la Lazio di Sarri, grazie alle reti di Leao e Ibrahimovic.

Dove vederla: l'incontro sarà trasmesso in esclusiva su Dazn.

Statistiche: le ultime quattro volte che Juventus e Milan si sono affrontate nel massimo campionato italiano evidenziano un perfetto equilibrio, con due vittorie per parte. Tre di questi quattro incontri, inoltre, sono terminati con almeno tre reti complessive (Over 2,5).

Juventus, out Jorge e Arthur

Mister Allegri e la sua Juventus, dopo l'esordio con vittoria contro il Malmö in Champions League, vorranno tornare a far bottino pieno anche in campionato, sebbene l'avversario che gli si parerà di fronte sarà tutt'altro che agevole. Per rimettersi in carreggiata in Serie A, l'allenatore toscano potrebbe schierare il 4-4-2, con Szczesny come estremo difensore. Quartetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Danilo e Alex Sandro come terzini e la coppia Bonucci-de Ligt a far da filtro in mezzo.

Centrocampo a quattro che potrebbe essere formato da Bentancur e Locatelli a far da scudo centrale, con McKennie che agirà come esterno sinistro e uno tra Chiesa e Cuadrado sul fronte opposto, col talentino azzurro che pare leggermente favorito sul compagno colombiano. In attacco, infine, sembrano esserci pochi dubbi sull'impiego da titolari di Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Ancora out Kaio Jorge e Arthur causa infortunio.

Milan, 4-2-3-1 per Pioli

Stefano Pioli e il suo Milan, a seguito del primo posto in classifica in Serie A con Roma e Napoli, vorranno riconfermare quanto di buono fatto vedere sin qui anche contro la Vecchia Signora. Per puntare alla quarta vittoria di fila, il tecnico ex Lazio potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Maignan in porta.

Calabria e Theo Hernandez dovrebbero essere, almeno inizialmente, i terzini del match, mentre al centro della difesa troveremo Kjaer e Tomori. Linea mediana che, con tutta probabilità, sarà affidata a Kessie e Tonali, nel frattempo la trequarti campo vedrà come titolari Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Qualche dubbio per il mister, invece, potrebbe riservarlo l'impiego del vertice offensivo, ruolo che dovrebbe vedere Ibrahimovic come prima scelta. Lo svedese, però, è ancora alle prese con un'infiammazione ai tendini e se non dovesse farcela si vedrà probabilmente in campo Giroud.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Chiesa (Cuadrado), Locatelli, Bentancur, McKennie, Morata, Dybala. Allenatore: Allegri.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Kessie, Tonali, Diaz, Saelemaekers, Leao, Ibrahimovic (Giroud). Allenatore: Pioli.