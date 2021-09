L'Inter lavora sul fronte rinnovi. La società nerazzurra con il ds Marotta ha tutte le intenzioni di blindare i calciatori che stanno offrendo buone prestazioni, ritagliandosi uno spazio nella rosa di Simone Inzaghi, che in questo inizio sta coinvolgendo tutto il gruppo.

Tra i rinnovi in programma in casa nerazzurra, c'è quello di Federico Dimarco che dopo due anni di apprendistato alla corte di Ivan Juric si sta ritagliando uno spazio e un ruolo da assoluto protagonista nella nuova Inter targata Inzaghi.

Durante i mesi passati, la società aveva pensato di cedere l'esterno classe 97 per sopperire ai problemi di bilancio ma grazie anche all'approdo di Inzaghi tutto è cambiato.

Dimarco è un calciatore duttile e molto funzionale alla rosa nerazurra: può giocare nei tre dietro come fatto nell'ultima parte di stagione con Juric ma anche come quinto di centrocampo al posto di Perisic, in un ballottaggio che si ripeterà ogni settimana.

I nerazzurri hanno tutta l'intenzione di rinnovare il contratto dell'ex Verona, in scadenza nel 2023 e di alzare l'attuale ingaggio a 2 milioni come calciatori importanti e di rilievo come D'Ambrosio e Darmian che ricoprono un ruolo importante nello scacchiere tattico nerazzurro. Nelle prossime settimane, nel mese di ottobre, ci sarà un incontro per definire un rinnovo che sembra ormai scontato.

Oltre al rinnovo di Dimarco, l'Inter lavorerà anche a quelli di Barella e Skriniar, che potrebbero ricoprire il nuovo di nuovi capitani con l'addio di Handanovic a fine stagione.

Inter-Atalanta, grande match a San Siro

Ritornando al campo, i nerazzurri dopo la fondamentale vittoria di Firenze, sono pronti al big match di San Siro contro l'Atalanta di Gasperini, reduce da due vittorie consecutive contro Salernitana e Sassuolo che hanno permesso alla Dea di rilanciarsi in campionato.

Per quanto concerne le possibili formazioni, Inzaghi dovrebbe confermare il 3-5-2 che tanto bene ha fatto in questo inizio di stagione Handanovic in porta; difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A centrocampo, confermato Brozovic, supportato da Barella e Calhanoglu, mentre sulle corsie gli unici due dubbi con i ballottaggi Dumfries-Darmian e Dimarco-Perisic, con i primi due in vantaggio. Tutto confermato in avanti con la coppia Lautaro-Dzeko, che vive un grande momento di forma con già 4 reti siglate in questo campionato.

Anche Gasperini dovrebbe confermare il suo collaudatissimo 3-4-2-1 con poche novità rispetto alla vittoria casalinga contro il Sassuolo: in attacco confermatissimo Zapata, sostenuto da Ilicic e Pasalic, mentre l'unico ballottaggio è tra Zappacosta e Maelhe nel ruolo di esterno destro.