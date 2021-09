La Juventus nel match contro il Napoli ha portato tre giovani dell'under 23 del tecnico Lamberto Zauli. Complici le assenze dei sudamericani e di Federico Chiesa, Massimiliano Allegri ha dovuto attingere alla seconda squadra bianconera. Alla fine però non ha schierato nessuno dei giovani portati nella trasferta campana. Sono rimasti in panchina il difensore De Winter, il centrocampista Miretti e il trequartista Soulé. Tutti giocatori che sono riferimenti dell'under 23 e che dovrebbero rimanere tali per tutta la stagione. Si era parlato di una cessione in prestito a gennaio dell'argentino ex Velez Sarsfield.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri gradisce molto le qualità tecniche del classe 2003 e avrebbe chiesto alla società di non lasciarlo partire. Il tecnico toscano quindi vorrebbe monitorare da vicino la crescita di Matias Soulé, facendolo giocare nell'under 23 ma allo stesso tempo dandogli la possibilità di allenarsi con la prima squadra e di partecipare a qualche partita di Serie A.

Matias Soulé dovrebbe rimanere in bianconero, Allegri vorrebbe valutarlo da vicino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il trequartista argentino della Juventus under 23 Matias Soulé dovrebbe rimanere in bianconero almeno per tutta la stagione. Si è parlato infatti di una sua possibile cessione in prestito, magari in un campionato competitivo come la Serie B.

L'argentino però sarebbe stimato molto da Massimiliano Allegri, che è pronto a considerarlo anche per la prima squadra. Di conseguenza sembra difficile possa lasciare Torino in questa stagione 2021-2022. Nel nuovo progetto sportivo bianconero basato sui giovani Soulé potrebbe quindi diventare sempre più importante non solo per l'under 23 bianconera ma anche per la prima squadra.

Per caratteristiche l'argentino ricorda molto Di Maria, in quanto bravo a giocare sulla fasce offensive e abile dal punto di vista tecnico. Potrebbe quindi rappresentare il presente e il futuro della Juventus.

Fiducia nei giovani

E' stato lo stesso vice presidente della Juventus Pavel Nedved nel prepartita di Napoli-Juventus a dichiarare che ci sono tanti giovani interessanti in bianconero verso i quali la società nutre molta fiducia.

Il dirigente ha sottolineato come la Juventus abbia una rosa formata da senatori e da giovani di qualità. Abbiamo parlato soprattutto di Soulé ma c'è fiducia anche in De Winter. Non è un caso che i bianconeri abbiano deciso di cedere in prestito Dragusin alla Sampdoria. Il belga infatti oltre ad essere il titolare nell'under 23 è anche il quinto centrale della Juventus. Per quanto riguarda invece il centrocampista Miretti, anche il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini lo starebbe seguendo. Non è da scartare la possibilità che nelle prossime partite venga convocato in nazionale dal tecnico marchigiano.