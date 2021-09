La Juventus è la principale delusione del campionato italiano dopo due giornate. Gran parte degli addetti ai lavori non si aspettava un inizio così difficile per Massimiliano Allegri, che ha rimediato un punto in due partite. Pesa soprattutto la sconfitta all'Allianz Stadium contro l'Empoli. Di certo il mese di settembre sarà molto impegnativo, fra partite difficili in campionato contro il Napoli e il Milan, e l'inizio della Champions League. Tanti tifosi bianconeri, oltre a criticare i giocatori per la prestazione offerta contro l'Empoli, hanno dato molta responsabilità della sconfitta contro i toscani al tecnico.

Alcune scelte discutibili nella formazione iniziale, infatti, sono state fonte di dibattito sui social, in particolar modo la posizione di Danilo schierato davanti alla difesa. Il sito Calciomercato.it ha voluto lanciare un sondaggio in cui ha chiesto agli utenti quanto dovrebbe aspettare la Juventus prima di prendere decisioni su Allegri. Fra le opzioni che si potevano votare c'erano 'un altro mese', 'fino a Natale', 'fino a marzo' e 'fino a fine anno'. Gran parte dei votanti ha scelto l'opzione di dare fiducia al tecnico toscano almeno fino a fine stagione.

Il sondaggio che ha visto protagonisti gli utenti ha decretato che Allegri merita la fiducia della Juventus almeno fino a fine stagione.

Tale opzione è stata votata per il 56,8%, il 19,2% ha votato la fiducia per un mese e quella fino a Natale, mentre solo per il 4,8% la Juventus dovrebbe aspettare marzo per valutare l'eventuale permanenza del tecnico toscano nella società bianconera. Con un contratto di quattro anni da nove milioni di euro netti a stagione, sembra improbabile l'addio di Massimiliano Allegri, considerando la scelta della società di affidargli un progetto a medio-lungo termine.

Di certo però il futuro professionale di un allenatore dipende sempre dai risultati e da quello che la Juventus riuscirà a raccogliere in questa stagione.

Le sfidanti per il campionato

La Serie A in questa stagione è ancora più equilibrata rispetto alla scorsa. Il ritorno in Italia di Mourinho come nuovo tecnico della Roma, l'ingaggio di Sarri da parte della Lazio e di Spalletti da parte del Napoli porterà evidentemente molta competitività nel campionato italiano.

Oltre a queste bisogna aggiungere le certezze Milan, Inter e Atalanta. Poi, è stato Marotta in una recente intervista a dichiarare che, nonostante l'Inter abbia perso Hakimi e Lukaku e la Juventus Cristiano Ronaldo, le favorite per la vittoria del campionato rimangono sempre le stesse società.