La Juventus dopo tre giornate di campionato si ritrova in zona retrocessione. I bianconeri infatti hanno ottenuto un solo pareggio e due sconfitte, risultati arrivati rispettivamente contro Udinese, Empoli e Napoli. Nell'ultimo match contro i campani i giocatori di Allegri hanno subito una clamorosa rimonta frutto di due errori individuali. Il primo di Szczesny, che respinge in maniera non ideale un tiro di Insigne servendo involontariamente Politano. L'altro invece da un colpo di testa sbagliato di Kean, parato da Szczesny ma con il pallone che poi è finito a Koulibaly che ha realizzato il gol del definitivo 2 a 1 del Napoli.

Risultato che sa di beffa per i bianconeri, anche per il modo in cui è arrivato. A fine partita c'è stato un acceso diverbio fra il tecnico del Napoli Luciano Spalletti e quello della Juventus Massimiliano Allegri. La notizia è stata riportata anche dal giornalista sportivo noto tifoso del Napoli Carlo Alvino che ha sottolineato su Twitter come il livornese abbia aggredito verbalmente Spalletti.

Il commento dei tifosi al tweet di Carlo Alvino

"Luciano Spalletti a fine gara va incontro ad Allegri per abbracciarlo e lui lo aggredisce verbalmente. #stilejuve". Questo il tweet di Carlo Alvino riferito all'episodio che ha visto protagonisti il tecnico del Napoli Luciano Spalletti e quello della Juventus Massimiliano Allegri a fine partita.

Tanti i commenti dei follower di Alvino al suo tweet. Un tifoso della Juventus ha scritto: "Lo aggredisce verbalmente? Ma tu ci sei ogni volta che arriva il pullman della Juve a Napoli? Parli di Stile Juventus quando voi siete i primi maleducati...Tu poi esci solo in queste rare occasioni in cui il napolino vince. L'ignoranza non si può combattere purtroppo".

Si è aggiunto poi un altro utente che invece ha commentato: "Stile Juve?? A parte invertite senza 6 titolari il tuo presidente chiedeva il rinvio, o magari metteva in mezzo l'Asl... invece il nostro presidente si fa prendere per i fondelli da tutti". Un tifoso probabilmente del Napoli ha invece sostenuto le parole di Alvino commentando: "Rosica il livornese, povero".

Le prossime partite della Juventus

La Juventus dovrà cercare di riscattarsi in campionato già dal match di domenica 19 settembre all'Allianz Stadium di Torino. Una partita difficile per i bianconeri perché affronteranno il Milan, reduce da tre vittorie in campionato in altrettante partite. Gli altri match di campionato del mese di settembre saranno contro lo Spezia e la Sampdoria. La Juventus per poter rientrare nella lotta per il campionato e per potersi avvicinare ai primi quattro posti dovrà iniziare a raccogliere punti importanti già dalle prossime partite.