La Juventus è attesa da una stagione difficile. Il nuovo progetto sportivo avviato dal tecnico Massimiliano Allegri, infatti, non è partito come ci si aspettava. I bianconeri hanno conquistato un solo punto in tre partite e già domenica 19 settembre all'Allianz Stadium ci sarà un ulteriore match impegnativo dopo quello contro il Napoli. All'Allianz Stadium di Torino arriva il Milan, che ha vinto le prime tre partite di campionato fin qui disputate. Il Calciomercato estivo non ha regalato clamorosi acquisti, al punto che la campagna acquisti portata avanti dai bianconeri è stata considerata deludente da molti addetti ai lavori.

La società, però, già sta lavorando in previsione 2022 con rinforzi che dovrebbero riguardare centrocampo e settore avanzato. Per la mediana, piace Aurelien Tchouameni del Monaco, mentre per il settore avanzato il nome gradito rimane quello di Vlahovic. Nelle ultime ore, però, la Juventus starebbe valutando un altro acquisto importante nel ruolo di punta.

Secondo la stampa spagnola, infatti, la società bianconera potrebbe decidere di acquistare Joao Felix. Il portoghese con l'arrivo di Griezmann potrebbe raccogliere poco minutaggio all'Atletico Madrid.

La punta Joao Felix possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola, la Juventus potrebbe acquistare Joao Felix per il settore avanzato.

Difficile che possa arrivare a gennaio, più probabile invece che possa diventare un profilo interessante per il prossimo calciomercato estivo. L'abbondanza nel settore avanzato dell'Atletico Madrid potrebbe portare il portoghese a lasciare la Spagna, anche in previsione mondiali in Qatar a dicembre 2022. Se infatti raccoglierà poco minutaggio, il rischio per Joao Felix è quello di non essere convocato per la massima competizione mondiale per nazioni.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto della Juventus, che nel 2022 festeggerà i 100 anni della nascita del compianto presidente Gianni Agnelli. Nel 2023, invece, saranno 100 anni di proprietà Agnelli alla Juventus. per questo potrebbe esserci un regalo importante da parte di Elkann ed Agnelli alla rosa bianconera. Joao Felix costa circa 80 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità che l'Atletico Madrid lo ceda a prezzo agevolato e con una dilazione di pagamento.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà necessariamente alleggerire la rosa in vista della prossima stagione. Potrebbero lasciare la società bianconera i vari De Sciglio, Perin e Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno 2022. A questi potrebbero aggiungersi i centrocampisti Aaron Ramsey e Weston McKennie, che hanno mercato in Inghilterra.