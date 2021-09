La sfida tra il Napoli e la Juventus, valida per la terza giornata di campionato, ha visto gli uomini di Massimiliano Allegri giocare una buona gara. Nonostante ciò, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il vantaggio di Morata e a vincere il match col risultato di 2-1. Gli ospiti hanno trovato il vantaggio nel primo tempo grazie a Morata, che ha approfittato di un errore da parte di Manolas. Nella ripresa la musica è cambiata e il Napoli si è fatto più aggressivo, riuscendo in più occasioni a mettere in difficoltà la Juventus. Il pareggio di Politano è arrivato dopo un altro piccolo errore di Szczęsny, che sul tiro di Insigne non ha trattenuto il pallone favorendo l'attaccante avversario.

Il vantaggio azzurro è arrivato nel finale con Kean che ha deviato un pallone sui piedi di Koulibaly, che ha insaccato senza difficoltà. Per gli uomini di Allegri la situazione in classifica è preoccupante (viste le attese del pre-campionato): un solo punto ottenuto in tre partite fin qui disputate in campionato.

Contro Malmoe e Milan vietato sbagliare, saranno gare decisive

La partita contro il Napoli, a causa delle numerose assenze per la sosta delle nazionali, ha visto la formazione della Juventus in piena emergenza, priva dei sudamericani e di Chiesa, che è rimasto a Torino. Il migliore in campo tra i bianconeri è stato senza ombra di dubbio Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, oltre ad avere segnato la rete del vantaggio, ha giocato per la squadra lottando su tutti i palloni che ha ricevuto.

Ottima prestazione anche da parte di Manuel Locatelli: prima da titolare per l'ex centrocampista del Sassuolo, che ieri sera si è mosso bene, dimostrando di essere uno dei più reattivi.

Da sottolineare anche le prestazioni sufficienti di Chiellini e Pellegrini, male invece Szczęsny che ha sulla coscienza il pareggio del Napoli.

Sotto la sufficienza anche McKennie, che ha perso diversi palloni e non è stato mai incisivo per la manovra della Juventus. Archiviata la brutta prestazione, la Juventus deve pensare alla sfida contro il Malmoe in Champions League. Allegri recupererà alcuni giocatori fondamentali e questo permetterà di avere più alternative a disposizione.

Subito dopo all'Allianz Stadium arriverà il Milan di Pioli. Risultati alla mano, saranno due partite da non sbagliare assolutamente in casa Juventus, per non entrare già in crisi all'inizio della stagione.