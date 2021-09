Martedì 14 settembre alle ore 21 si giocherà Malmö-Juventus, match valido per il 1° turno del girone H di Champions League 21/22. I padroni di casa si sono guadagnati l'accesso alla massima competizione europea grazie alle vittorie nei quattro turni di qualificazione: Riga battuto 2-1 agli ottavi, JLK sconfitto 4-3 ai quarti, Rangers superato per 4-2 in semifinale e, infine, vittoria sul Ludogorets per 3-2 in finale. I bianconeri, invece, hanno ottenuto la seconda fascia del gruppo H per merito del quarto posto rimediato all'ultimo respiro durante la 38ª giornata di Serie A 20/21.

Dove vederla: l'incontro sarò visibile su Sky Sport (canale 252 del satellite) e su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), oltre che sulle piattaforme streaming NowTv e SkyGo.

Statistiche: le uniche due partite tra Juventus e Malmö in Champions League risalgono alla stagione 2014/15, quando i bianconeri si imposero per 2-0 in entrambe le occasioni.

Malmö, Innoncent e Christiansen in mediana

Jon Dahl Tomasson e il suo Malmö si troveranno di fronte una delle candidate del girone H più toste da affrontare, contro la quale non hanno mai segnato nella massima competizione europea. Per impensierire la Vecchia Signora, il tecnico danese potrebbe schierare il 3-4-3, con Diawara come estremo difensore.

Terzetto arretrato che avrà buone chance di essere formato da Ahmedodzic, Brorsson e Nielsen. La coppia Innocent-Christiansen, con ogni probabilità, dovrebbero comporre la linea mediana degli azzurri, con Rieks e Larsson che agiranno come esterni di centrocampo. Tridente offensivo che, in ultimo, sarà presumibilmente composto da Berget, Colak e Birmancevic.

Juventus, probabile 4-3-3 per Allegri

Mister Allegri e la sua Juventus, dopo le prime tre deludenti partite del campionato italiano con un solo punto all'attivo, vorranno rimettersi in carreggiata in Champions League sfruttando anche l'avversario agevole, almeno sulla carta, che dovranno affrontare. L'allenatore toscano potrebbe scegliere il propositivo 4-3-3, puntando ancora una volta, malgrado le ultime prestazioni poco entusiasmanti, su Szczesny in porta.

Alex Sandro e Danilo dovrebbero riprendersi il posto da titolari come terzini della retroguardia bianconera, mentre andrà verso la riconferma la coppia di centrali Bonucci-de Ligt. Le chiavi del centrocampo saranno probabilmente consegnate a Manuel Locatelli, il quale dovrebbe avere come compagni di reparto McKennie e Rabiot. In attacco, infine, paiono esserci pochi dubbi sull'impiego dal primo minuto di Dybala, Morata e Chiesa.

Le probabili formazioni di Malmö-Juventus:

Malmö (3-4-3): Diawara, Ahmedodzic, Brorsson, Nielsen, Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks, Berget, Colak, Birmancevic. Allenatore: Jon Dahl Tomasson.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, McKennie, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Morata, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.