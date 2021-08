La Juventus prosegue il lavoro sul mercato con l'idea non solo di rinforzare la rosa ma anche di alleggerirla. L'obiettivo infatti è quello di cedere soprattutto i giovani che per dar loro la possibilità di maturare esperienza e giocare titolare. Si parla ad esempio del possibile trasferimento di Nicolò Fagioli al Vicenza mentre Filippo Ranocchia interessa al Perugia. Se però per i due centrocampisti ancora non si sarebbe delineata una trattativa di mercato vera e propria per una sua eventuale partenza, diversa invece la situazione riguardante Felix Correia.

La Juventus infatti ha definito la sua cessione al Parma. E' stata infatti ufficializzato il trasferimento del portoghese alla società emiliana in prestito con diritto di riscatto a favore del Parma. La Juventus però si è riservata anche il contro riscatto in quanto è convinta che il classe 2001 possa fare il definitivo salto di qualità. Un'esperienza in un campionato competitivo come quello della Serie B potrebbe essere decisiva per la maturazione del giocatore.

Felix Correia è stato ufficializzato dal Parma

La Juventus ha definito la cessione di Felix Correia al Parma. Il portoghese potrà maturare in Serie B in una società che lotta per la promozione nel massimo campionato italiano. Dopo una stagione giocata da protagonista nella Juventus under 23 il portoghese quindi è pronto ad un ulteriore salto di qualità nel campionato cadetto.

La cessione di Felix Correia arriva dopo quella di Gianluca Frabotta, che nei giorni scorsi si è trasferito in prestito al Hellas Verona. Le cessioni in prestito potrebbe non finire qui. Anche Fagioli e Ranocchia potrebbe essere prestati in Serie B. Sarebbe vicino inoltre il trasferimento di Hamza Rafia allo Standard Liegi.

Gli acquisti nel settore giovanile della Juventus

La Juventus intanto ha ufficializzato un altro acquisto per il settore giovanile. Tarek Muharemovic è un nuovo giocatore della Primavera bianconera ed ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2025. Il classe 2003 è stato ingaggiato a parametro zero dopo essere andato in scadenza con il Wolfsberger, società che gioca nel campionato austriaco.

Muharemovic si aggiunge all'ex Milan Alessandro Citi, al centrocampista Elias Solberg e al terzino Bandolo. La società bianconera ha acquistato anche due giocatori importanti per la Juventus under 23. Dopo la punta Cudrig è stato ufficializzato l'ingaggio del centrocampista classe 2001 ex Chievo Verona Zuelli. Il nazionale under 20 è arrivato a parametro zero ed è un acquisto importante per la Serie C considerando che nella stagione 2020-2021 ha giocato diverse partite nel campionato cadetto.