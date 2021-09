Il Milan è alle prese con una trattativa molto spinosa riguardante il rinnovo di Franck Kessie, con il giocatore ivoriano in scadenza nel giugno 2022. Il centrocampista rossonero, dopo aver terminato le Olimpiadi con la Costa d'Avorio, aveva annunciato di non aver alcun problema a firmare il rinnovo con il Milan e sarebbe rimasto a vita. Alle parole, però, non sono seguiti i fatti, poiché il giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo rossonera che ammontava a 6,5 milioni di euro annui. Il Milan difficilmente alzerà l'offerta ed il giocatore altrettanto difficilmente abbasserà le proprie richieste, motivo per cui il futuro dell'ivoriano sembra essere sempre più lontano da Milano.

Per non perdere un altro giocatore a parametro zero, dopo gli addii di Calhanoglu e Donnarumma, Paolo Maldini vorrebbe imbastire una trattativa con il Liverpool per uno scambio tra Kessie e Thiago Alcantara.

Calciomercato Milan, Kessie lontano dal Milan

Il futuro di Franck Kessie sembra essere sempre più lontano dal Milan, visto che i colloqui su un rinnovo si sono bloccati. Kessie aveva rimarcato come sarebbe rimasto al Milan finché il club lo avesse voluto e che avrebbe sistemato il suo rinnovo una volta tornato in Italia. È passato ormai un mese e mezzo e non solo non si è vista una firma ufficiale, ma un accordo non sembra proprio essere imminente visto che le cose sono in stand-by. Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, infatti, il futuro di Kessie sembra essere 'sempre più lontano' dai rossoneri.

Le trattative per il rinnovo del suo contratto sono in stallo ed è improbabile che la distanza tra domanda e offerta venga colmata.

Calciomercato Milan, Maldini vorrebbe Thiago Alcantara

Secondo quanto riferito, i dirigenti del Milan Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero in mente di proporre uno scambio tra Kessie e Thiago Alcantara a gennaio.

Secondo recenti rapporti, Kessie ha rifiutato l'ultima offerta di contratto del Milan, attirando l'interesse di molti club europei tra i quali il Liverpool. L'attuale contratto di Kessie con il Milan scade la prossima estate ed i rossoneri avrebbero tanto voluto rinnovare il contratto dell'ivoriano. Il problema è che Liverpool, Tottenham e Paris Saint-Germain sono stati tutti avvisati della situazione di Kessie e stanno considerando di fare una mossa la prossima estate.

Proprio per questa ragione uno scambio alla pari farebbe piacere a tutti per evitare che il giocatore lasci da svincolato la prossima estate. Tuttavia, le due squadre si stanno preparando per incontrarsi in Champions League ad Anfield la prossima settimana, e questa potrebbe essere l'occasione per la dirigenza rossonera di gettare le basi per lo scambio.