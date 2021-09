La Juventus ha chiuso il calciomercato estivo senza acquisti clamorosi. Ci si aspettava un arrivo importante nel settore avanzato dopo l'addio pesante di Cristiano Ronaldo, alla fine la società bianconera ha deciso di investire su Moise Kean. La punta della nazionale italiana è arrivata in prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno 2023 per un totale di 38 milioni di euro. Acquisto che evidentemente non ha soddisfatto gran parte dei sostenitori bianconeri, che si aspettavano una punta di livello internazionale. Kean però in nazionale ha dimostrato nella sfida contro la Lituana di essere un giocatore importante, segnando due gol nel 5 a 0 finale.

Kean completa il settore avanzato bianconero formato da Kaio Jorge, Dybala e Morata. Proprio lo spagnolo è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid, con la Juventus che a giugno 2022 può riscattarlo per circa 35 milioni di euro. Somma evidentemente importante che però la società bianconera potrebbe evitare di spendere offrendo agli spagnoli il cartellino del centrocampista Rodrigo Bentancur.

Rodrigo Bentancur possibile contropartita tecnica per l'acquisto del cartellino di Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire all'Atletico Madrid il cartellino del centrocampista Rodrigo Bentancur per il riscatto del cartellino di Alvaro Morata. La punta spagnola, nonostante non sia molto efficace dal punto di vista realizzativo, è molto importante per il tecnico Massimiliano Allegri.

Per questo potrebbe essere riscattato nonostante il prezzo richiesto dall'Atletico Madrid. Molto però dipenderà dal contributo che riuscirà a dare lo spagnolo in questa stagione. Se dimostrerà di essere utile ai bianconeri dovrebbe essere confermato anche per la prossima stagione. Tale indiscrezione di mercato riguardante lo scambio Bentancur-Morata non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

Si parla infatti di un possibile addio di Morata per lasciare spazio ad un acquisto giovane e di qualità per il settore avanzato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato nella prossima stagione. Si parla infatti di un interesse concreto per Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2023.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, cifra che però potrebbe incrementare nei prossimi mesi. Di recente il presidente della società toscana Rocco Commisso ha parlato di una volontà di prolungare il contratto al nazionale serbo. Difficile però che in caso di offerta importante il giocatore rimanga alla Fiorentina anche la prossima stagione.