Nello scorso weekend si è disputata la sesta giornata di Premier League. Questo turno di partite ha visto diverse sorprese, come la sconfitta interna del Manchester Utd e il pareggio del Liverpool sul campo della neopromossa Brentford. Al contrario le squadre che fino ad ora non avevano convinto o erano state protagoniste di un avvio di stagione difficoltoso hanno dimostrato di stare ingranando, ad esempio l'Arsenal che allunga la propria striscia positiva a tre vittorie dopo i primi tre risultati negativi. Nel big match il Manchester City ha espugnato il campo del Chelsea.

Le partite del sabato

La sesta giornata di Premier League si è aperta con il big match tra Chelsea e City: gli Sky Blues hanno espugnato Stamford Bridge contro i campioni d'Europa per 1-0. Primo passo falso della stagione per i Blues, che perdono per la prima volta da quando sono sotto la guida di Tuchel. A fare il risultato è invece la squadra di Guardiola che, dopo un primo tempo privo di emozioni, trova il gol con Gabriel Jesus.

Grande sorpresa del weekend a Manchester dove un ottimo Aston Villa vince 1-0 contro lo United di Cristiano Ronaldo. Il gol partita lo segna Hause, difensore della squadra ospite, all'80° minuto. La squadra di Birmingham sbanca l'Old Trafford dopo 12 anni.

Il Leicester viene fermato in casa dal Burnley per 2-2, rimanendo in un'anonima posizione di metà classifica.

Il Leeds, che non ha ancora vinto una partita, ha perso in casa contro il West Ham per 2-1 in rimonta: i londinesi restano attaccati alle posizioni di vertice della classifica.

L'Everton di Benitez ritrova i tre punti vincendo 2-0 in casa contro il Norwich, squadra attualmente all'ultimo posto in classifica con zero punti. A segno Tousend su rigore e Docurè.

Il Newcastle pareggia 1-1 con il Watford fuori casa: apre le marcature Longstaff, il pari arriva grazie a un gol di Sarr.

Il Liverpool sul campo della neopromossa Brentford ottiene un pareggio 3-3. Pinnock porta avanti la squadra di casa, il vantaggio dura poco però perché poco dopo Jota risponde con un bel colpo di testa. Nel secondo tempo il Liverpool continua a pressare trovando il gol di Salah.

Anche in questo caso il vantaggio dura poco grazie a un gol di Janelt. Subito dopo da una prodezza di Jones riporta i Reds avanti, ma all'82° minuto i padroni di casa trovano il definitvo pari con Wissa, appena entrato dalla panchina. Con questo punto comunque il Liverpool mantiene la vetta della classifica.

Domenica pomeriggio

Il Wolverhampton trova la seconda vittoria stagionale e lo fa con un 1-0 sul Southampton grazie a un gol di Jimenez. Per l'attaccante dei Wolves si tratta di un ritorno al gol dopo quasi un anno, nel quale era stato fuori per un infortunio alla testa.

A concludere la domenica è stato il North London Derby di Londra. A prevalere è l'Arsenal che batte 3-1 il Tottenham in una partita che fino al 60' minuto ha visto solo una squadra in campo.

Il primo tempo lo domina la squadra di Arteta che trova tre gol in venti minuti, con Smith-Rowe, Aubameyang e Saka (il quale diventa il giocatore più giovane dai tempi di Fabregas a segnare in un North London Derby). Nel secondo tempo il Tottenham si rende più aggressivo trovando anche il gol grazie a Sohn, ma le troppe occasioni sprecate da Kane e compagni non permettono agli Spurs di raggiungere gli avversari.

Monday Night: il posticipo di lunedì

Il sesto turno si conclude con un pareggio di 1-1 tra il Crystal Palace di Vieira e il Brighton. La squadra londinese, dopo essere andata in vantaggio con un rigore di Zaha al 45' minuto, si fa raggiungere dal Brighton al 95': la squadra ospite si conferma la grande sorpresa del campionato, avendo ottenuto 13 punti in sei giornate.