Dopo la pausa per la parentesi dedicata alle qualificazioni al Mondiale 2022 è tornata in campo la regina delle competizioni europee, la Premier League. Un weekend ricco di gol ma soprattutto atteso per l'esordio di Cristiano Ronaldo, al suo ritorno nel tempio del calcio, l'Old Trafford. CR7 non ha deluso le aspettative andando subito a segno con una doppietta e assicurando la vittoria ai Red Devils. Tra sabato e domenica, Chelsea, Manchester United e Liverpool si sono assicurate la testa della classifica grazie a tre vittorie con ampio margine, confermandosi imbattute e a pari punti in questo campionato.

L'Arsenal ha finalmente ottenuto la prima vittoria della stagione mentre il Tottenham ha fatto il primo passo falso perdendo il primo posto. Il Manchester City ha invece ottenuto la vittoria contro il Leicester raggiungendo il quarto posto in classifica dopo un inizio di stagione non troppo scoppiettante.

I risultati della 4ª giornata

La sconfitta del Tottenham è avvenuta per mano del Crystal Palace, che dopo essersi portato in vantaggio per 1-0 con un rigore del solito Zaha, ha vinto la partita per 3-0 senza lasciare alcuna consolazione al club in trasferta. Pessima prestazione per la squadra di Espirito Santo, che non è riuscita a giocare il proprio calcio, trovando lo specchio della porta una sola volta in novanta minuti.

L'Arsenal vince e segna per la prima volta in stagione e lo fa davanti ai propri tifosi e sempre grazie al solito Aubameyang, che ritrova il gol dopo un lungo periodo poco prolifico. Come detto in precedenza, i Red Devils ritrovano i tre punti dopo il pareggio della scorsa giornata e lo fanno grazie alla solita "goleada". A segno Ronaldo, Bruno Fernandes con un gol da cineteca che lo conferma capocannoniere e Jesse Lingard, che dopo la stagione in prestito al West Ham riesce a ritrovare spazio nella sua squadra, ricompensando Solskjær che gli ha dato fiducia.

Menzione d'onore per Pogba, autore di un'ottima partita che ha portato il numero di assist stagionali a 7 dopo sole quattro partite.

Il Manchester City ottiene una vittoria sofferta in trasferta contro la propria bestia nera, il Leicester City, che nonostante la carenza di organico rispetto alle avversarie, riesce sempre a farsi valere.

A segno Bernardo Silva, che conferma un ottimo periodo di forma in questo inizio di stagione. Presso lo Stamford Bridge il Chelsea continua a dominare sotto la guida di Tuchel, l'allenatore tedesco che sembra aver trovato la pozione magica giusta per i suoi giocatori. A segno ancora l'immancabile Lukaku, autore una doppietta. A trovare il gol anche Kovaciç, grazie a una disattenzione della difesa dell'Aston Villa. Infine non può mancare il Liverpool di Klopp, che vince ancora per 3-0 fuori casa contro il Leeds grazie ai gol dei soliti Salah e Manè, affiancati dal centrocampista brasiliano Fabinho. La squadra più sfortunata della settimana è il Norwich, protagonista di una grande partita, nonostante la sconfitta, grazie a una squadra formata da giovani promettenti.

Last but not least, ultimi ma non per importanza

I Wolves ottengono la prima vittoria della stagione sotto la guida del loro nuovo allenatore Luis Nascimento e lo fanno in trasferta contro il Watford vincendo per 2-0. La partita si apre solamente al 74' minuto grazie a un autogol della squadra avversaria, seguito dal gol di Hwang all'83'. La neopromossa Brentford, dopo un inizio di stagione inedito, ben al di sopra delle aspettative, perde la prima partita contro il Brighton per mano di un gol all'ultimo minuto. Anche il West Ham è protagonista di una prestazione deludente rispetto al solito e nonostante il risultato parzialmente positivo, gioca una partita priva di gol contro il Southampton. La quarta giornata di Premier si è conclusa con il posticipo del monday night tra Everton e Burnley che ha visto la squadra di casa dominare la partita vincendola 3-1.