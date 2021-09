La Juventus sfiderà il Chelsea in Champions League senza Alvaro Morata e Paulo Dybala. Gli infortuni rimediati contro la Sampdoria porteranno le due punte a rientrare dopo la sosta per le nazionali. Lo spagnolo potrebbe recuperare per fine ottobre, l'argentino, invece, potrebbe essere a disposizione per il match contro lo Zenit San Pietroburgo, previsto il 20 ottobre. Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe schierare, contro gli inglesi, Moise Kean e Dejan Kulusevski o eventualmente avanzare Chiesa nel ruolo di punta. Oltre a Morata e Dybala, mancherà anche Kaio Jorge, che dovrebbe essere disponibile anche lui dopo la sosta per le nazionali.

Come dichiarato da Allegri nel post partita di Juventus-Samp, gli infortuni fanno parte della stagione, considerando i tanti impegni della Juventus. Lo stesso tecnico toscano, in un'intervista di qualche settimana fa, aveva sottolineato che Moise Kean sarebbe comunque arrivato alla Juventus anche in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo. Parole che potrebbero lasciar intendere la possibilità di acquistare un'altra punta durante il Calciomercato invernale che, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe essere Gianluca Scamacca.

La punta Scamacca potrebbe arrivare durante il calciomercato invernale

La Juventus starebbe valutando un rinforzo per il settore avanzato a gennaio. È di questi giorni un interesse concreto per Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno 2022.

L'altro nome gradito dalla società bianconera è quello di Gianluca Scamacca , per il quale si era parlato già durante il recente calciomercato estivo, ma il Sassuolo, allora, non era disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Potrebbe però considerare tale modalità di trasferimento a gennaio, considerando che in questo momento è una riserva.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, e la Juventus potrebbe valutare un suo acquisto con un prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo durante il calciomercato invernale. Il tecnico bianconero Allegri gradirebbe, infatti, l'innesto di un mediano bravo nell'impostazione di gioco.

La società bianconera non vorrebbe, comunque, spendere molto, e per questo potrebbe decidere di acquistare il centrocampista del Borussia Dortmund Axel Witsel. Il belga, infatti, va in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno 2022. Per questo potrebbe arrivare a Torino a prezzo vantaggioso.