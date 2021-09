La Sampdoria in cerca della prima gioia in questo campionato dopo un inizio non all'altezza delle aspettative. L'Inter per restare a punteggio pieno e cercare di blindare il primato in classifica, provando ad allungare su qualche diretta rivale.

Sono questi i temi principali del match che si giocherà allo stadio Marassi di Genova, valido per la terza giornata di Serie A. La partita sarà il lunch match di questo turno di campionato, visto che si giocherà domenica 12 settembre, alle ore 12:30. L'anno scorso i nerazzurri persero a Genova di misura per 2-1.

Le ultime su Sampdoria-Inter

La Sampdoria ha avuto un inizio di stagione abbastanza complesso e per questo motivo cerca un risultato positivo per rialzarsi e dare fiducia alla rosa. Il club ha salutato Claudio Ranieri al termine della scorsa stagione e per questo motivo il patron, Massimo Ferrero, ha deciso di affidare la panchina a Roberto D'Aversa. Soltanto un punto raccolto dai padroni di casa nelle prime due giornate. Dopo la sconfitta subita all'esordio in casa contro il Milan per 1-0, nell'ultimo turno è arrivato il pareggio senza reti, per 0-0, al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

L'estate dell'Inter è stata molto complicata, con i nerazzurri che hanno perso pilastri importanti come Antonio Conte sulla panchina, Achraf Hakimi sulla fascia destra e Romelu Lukaku in attacco, senza dimenticare quanto successo a Christian Eriksen durante gli Europei.

La società nerazzurra, comunque, ha cercato di operare al meglio sul mercato per regalare al nuovo tecnico, Simone Inzaghi, una rosa competitiva portando a Milano giocatori come Calhanoglu, Dzeko e Correa, subito decisivi in questo inizio di stagione. I nerazzurri sono in testa alla classifica a punteggio pieno con 6 punti in due partite grazie ai successi raccolti contro Genoa (4-0) e Hellas Verona al Bentegodi in rimonta (1-3).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Probabili formazioni Sampdoria-Inter

Il tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa, dovrebbe scendere in campo con un offensivo 4-2-3-1. Al centro dell'attacco ci sarà Quagliarella, in vantaggio nel ballottaggio con Caputo. Alle sue spalle saranno liberi di agire sulla linea dei trequartisti Candreva, Verre e Damsgaard. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Thorsby e Ekadal

Solito 3-5-2 per il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, anche se non sono escluse sorprese.

In attacco, infatti, Lautaro e Correa, tornando tardi dagli impegni con la Nazionale argentina, potrebbero partire dalla panchina. Al loro posto, al fianco di Dzeko, potrebbe esserci il giovane bomber, Satriano, messosi in luce nel precampionato. Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, saranno Darmian e Dimarco, in vantaggio su Perisic, che rifiaterebbe in vista della Champions League. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci i titolarissimi Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Verre, Damsgaard; Quagliarella (Caputo).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Satriano.