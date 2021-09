Archiviato il poker all'Udinese del posticipo di lunedì sera alla Dacia Arena, il Napoli di Spalletti è sulle ali dell'entusiamo e torna in campo allo stadio Ferraris di Genova questo giovedì 23 settembre ore 18:30 contro la Sampdoria di D'Aversa.

Il Napoli vuole la vittoria per superare nuovamente l'Inter, al momento capolista con 13 punti ed una partita in più nella classifica di seria A.

Infermeria in fase di svuotamento per il Napoli, anche se Spalletti non recupera Demme che resta fuori insieme a Lobotka, Mertens e Ghoulam che saranno comunque a disposizione dalle prossime partite.

Tra poche settimane, il tecnico dei partenopei dovrebbe avere quindi l'imbarazzo della scelta in tutti i reparti.

I convocati di Spalletti per Samp-Napoli

Questi i convocati di Spalletti per la partita di Genova:

Portieri: Meret, Ospina, Marfella

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano

Probabili formazioni

Pochi dubbi per Spalletti, in porta dovrebbe essere Ospina il titolare, così come dovrebbero giocare da subito Zielinski e Politano. Per il resto non dovrebbero esserci particolari novità rispetto al match di Udine.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augelio, Candreva, Ekdal, Askildsen, Damsgaard, Caputo, Quagliarella.

All. D'Aversa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All. Spalletti.

Samp-Napoli, dove vederla

Il match avrà inizio alle ore 18:30 di questo giovedì 23 settembre e sarà trasmesso in esclusiva diretta strreaming da DAZN, con telecronaca curata da Edoardo Testoni che sarà affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

La partita sarà visibile su Smart Tv di ultima generazione compatibili con le App e su tutti i televisori collegati ad una Play Station 4-5 oppure Xbox One, One S, One X, Series X, Series S, al TimVision Box o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre sarà possibile vedere la partita anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare, prima del match, la App per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita del palinsesto. Dal proprio PC o Notebook invece basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.