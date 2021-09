Mercoledì 22 settembre alle ore 18:30 si giocherà Spezia-Juventus, incontro valido per il 5° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nella giornata precedente, hanno ottenuto tre punti grazie alla vittoria in trasferta nello scontro-salvezza col Venezia, grazie alle reti di Bourabia e Bastoni a cui ha inutilmente replicato Ceccaroni. La Vecchia Signora, invece, ha pareggiato nel match casalingo contro il Milan di Pioli, al gol di Morata per i bianconeri ha risposto Rebic per il Diavolo.

Statistiche: gli unici quattro incontri tra le due compagini, disputate in Serie A e in Serie B, vedono la Juventus in leggero vantaggio, con due vittorie ottenute contro una dello Spezia, mentre un match è terminato in pareggio.

Spezia, Zoet come estremo difensore

Thiago Motta e il suo Spezia navigano al 13° posto del campionato italiano con 4 punti ottenuti in 4 gare disputate. Per tentare di insediare la Juventus, il tecnico potrebbe optare per uno spregiudicato 4-3-3, con Zoet in porta. Quartetto che avrà buone chance di essere composto da Bastoni come terzino destro e Ferrer che agirà sul versante opposto, nel frattempo la coppia Hristov-Nikolaou si piazzerà probabilmente al centro del reparto. Le chiavi del centrocampo saranno, con ogni probabilità, affidate a Sala, Kovalenko e Maggiore. Il tridente, infine, dovrebbe essere composto, almeno inizialmente, da Gyasi, Antiste e Verde. Leo Sena, Colley e Agudelo non saranno del match per infortunio.

Juventus, alla ricerca della prima vittoria

Mister Allegri e la sua Juventus non giungevano alla quinta giornata di Serie A senza vittorie in saccoccia dalla stagione 61/62. Per invertire il trend, l'allenatore toscano potrebbe schierare il classico 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Il reparto arretrato avrà buone possibilità di essere formato dalla coppia de Ligt-Bonucci al centro, con Danilo nel ruolo di terzino destro e Alex Sandro che si posizionerà sul fronte sinistro.

A centrocampo, invece, Bentancur e Locatelli dovrebbero piazzarsi in mezzo, con Chiesa che sarà l'ala destra e McKennie quella sinistra. Morata, infine, potrebbe partire dalla panchina, così da far spazio a Kean e Dybala dal primo minuto. Ancora out Kaio Jorge e Arthur causa infortunio.

Le probabili formazioni di Spezia-Juventus:

Spezia (4-3-3): Zoet, Bastoni, Hristov, Nikolaou, Ferrer, Sala, Kovalenko, Maggiore, Gyasi, Antiste, Verde. Allenatore: Thiago Motta.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Chiesa, Locatelli, Bentancur, McKennie, Kean, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.