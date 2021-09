La Juventus durante il Calciomercato estivo ha definito un solo acquisto per il centrocampo. Si tratta di Manuel Locatelli, diventato già un riferimento della mediana bianconera. I tifosi speravano in un altro innesto e fra i nomi che piacevano alla società bianconera c'erano probabilmente quelli di Miralem Pjanic (poi trasferitosi al Besiktas), Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia e Aurelien Tchouameni del Monaco. La Juventus però ha deciso di non appesantire ulteriormente il bilancio contando anche sul recupero di Arthur Melo. Il brasiliano dopo l'intervento per una calcificazione ossea potrebbe ritornare a disposizione di Massimiliano Allegri a novembre.

Intanto la società bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili per il centrocampo in vista della prossima stagione. Oltre ai nomi prima menzionati, un altro giocatore che piace sarebbe Youri Tielemans, nazionale belga attualmente al Leicester. Il classe 1997 in una recente intervista ha parlato anche della possibilità di lasciare la società inglese nel corso della prossima stagione.

Il centrocampista Tielemans potrebbe lasciare il Leicester

"Sono aperto a tutto. Il mercato dei trasferimenti si è appena chiuso, ma voglio mantenere quante più opzioni aperte possibili". Queste le dichiarazioni di Tielemans in una recente intervista. Il centrocampista belga ha lasciato intendere quindi che non è da scartare la possibilità che decida di dedicarsi a una nuova esperienza professionale.

Il giocatore in questo momento vuole aspettare, in quanto il Leicester vorrebbe offrirgli il prolungamento di contratto. Lo stesso centrocampista ha aggiunto: "Ci sono discussioni in corso, non sto dicendo che firmerò e non sto dicendo che non firmerò. Vedremo".

In questo inizio di stagione ha già giocato 4 partite nel campionato inglese segnando anche un gol. A queste bisogna aggiungere un trofeo vinto (Community Shield) proprio dal Leicester ad inizio stagione.

La sua valutazione di mercato è di circa 55 milioni di euro. Se non dovesse prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2023, il prezzo di mercato potrebbe diminuire.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Tielemans è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per il centrocampo. Come già anticipato ad inizio articolo, piacerebbe molto anche Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale della Francia.

Di recente è stato Paul Pogba ad elogiare il 21enne sottolineando come sia un giocatore davvero importante perché garantisce equilibrio, qualità ed energia. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe finanziare il suo acquisto cedendo alcuni giocatori della rosa bianconera.