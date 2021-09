Sabato 2 ottobre, alle ore 18, si giocherà Torino-Juventus, partita valida per la 7ª giornata di Serie A 21/22. I padroni di casa, nel corso del sesto turno, hanno ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Venezia di Zanetti allo Stadio Pierluigi Penzo, dove, alla rete di Brekalo per i granata, ha replicato Aramu per la Serenissima. La Vecchia Signora, invece, ha fatto bottino pieno nel rocambolesco 3-2 casalingo contro la Sampdoria di D'Aversa: per i bianconeri in gol Dybala, Bonucci e Locatelli, mentre i blucerchiati hanno segnato con Yoshida e Candreva.

Statistiche: l'ultimo Derby della Mole terminato a reti bianche risale al 26 febbraio 2008.

Torino, out Zaza e Belotti

Mister Juric e il suo Torino militano al 9° posto della classifica del campionato italiano a +5 dalla zona retrocessione. Per tentare di impensierire i bianconeri, il tecnico ex Hellas Verona potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Milinkovic tra i pali. Terzetto difensivo che avrà ottime chance di avere come interpreti titolari Zima, Rodriguez e Bremer. Cerniera di centrocampo che, invece, dovrebbe essere formata da Ansaldi e Singo come esterni, con la coppia Lukic-Pobega a far da scudo centrale. Trequarti campo, infine, che potrebbe essere composta da Brekalo e Linetty, che agiranno a supporto del vertice offensivo Sanabria.

Ancora out Belotti, Zaza e Pjaca per infortunio.

Juventus, Kean dal 1'

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, a seguito di una partenza stagionale sottotono, sembrano aver ritrovato la strada maestra grazie alle tre vittorie consecutive ottenute tra Serie A e Champions League. Per inanellare il quarto bottino pieno di fila, l'allenatore toscano potrebbe schierare il classico 4-4-2, con Szczesny come estremo difensore.

Difesa a quattro che potrebbe avere come interpreti iniziali Alex Sandro e Danilo ai lati, con Chiellini e de Ligt che agiranno da difensori centrali. Pochi dubbi, invece, sembrano esserci a centrocampo, zona del campo che dovrebbe essere formata da Bentacur e Locatelli in mezzo, con Cuadrado che si posizionerà sul fronte destro e Rabiot sul versante opposto.

Considerate le pesanti assenze per infortunio di Dybala e Morata, il tandem offensivo avrà buone possibilità di essere composto da Kean e Chiesa, con Kulusevski pronto a subentrare a match in corso qualora il mister lo riterrà opportuno.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus:

Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.