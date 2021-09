La Juventus ha iniziato la stagione con difficoltà evidenti sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. Tanti si attendevano dei miglioramenti dopo l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Nelle ultime due partite di campionato sono arrivate due vittorie importanti, che hanno sicuramente dato serenità ai bianconeri. Il tecnico toscano si sta affidando molto ai suoi giocatori d'esperienza, in particolar modo a Chiellini, che ad agosto ha prolungato il suo contratto con la società bianconera fino a giugno 2023. In una recente intervista a L'Equipè, il capitano della Juventus ha parlato di diversi argomenti, sottolineando come l'esperienza aiuti molto ad affrontare partite impegnative.

Secondo Giorgio Chiellini infatti è "fondamentale non perdere l'equilibrio e non lasciarsi trasportare dalle emozioni". Ha poi voluto parlare del suo compagno di squadra Matthijs de Ligt, che può diventare uno dei più forti difensori al mondo. Elogi inoltre a Sergio Ramos e Marquinhos, giocatori che Chiellini ammira.

'de Ligt può diventare uno dei difensori migliori al mondo'

"de Ligt può diventare uno dei difensori migliori al mondo: è giovane, intelligente e ha qualità sopra la media". Queste le dichiarazioni a L'Equipé di Giorgio Chiellini. Il giocatore della Juventus ha poi sottolineato di ammirare Sergio Ramos perché è difensore puro con qualità e carattere, e Marquinhos. A tal riguardo sul brasiliano ha aggiunto che lo affrontò al suo arrivo in Italia, quando era alla Roma.

Ha dichiarato: "Non pensavo potesse diventare un difensore centrale perché era molto esile". Sull'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, Chiellini ha dichiarato che bisogna trovare gli equilibri e non è semplice farlo subito anche perché si gioca ogni tre giorni e poi ci sono le pause per le nazionali. Il capitano bianconero ha aggiunto che non è semplice trovare equilibrio dopo una partenza pesante come quella del portoghese.

La Juventus però è abituata a farlo, considerando che negli anni ha perso giocatori importanti come Andrea Pirlo e Gianluigi Buffon.

La conferenza stampa pre-partita di Juventus-Chelsea

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini è stato protagonista insieme al tecnico Massimiliano Allegri della conferenza stampa di presentazione del match Juventus-Chelsea.

Tanti gli argomenti trattati dal difensore, su tutti ovviamente la sfida impegnativa contro i campioni d'Europa. Chiellini ha dichiarato che sono partite che si preparano da sole per l'importanza che hanno. Dopo il match contro il Chelsea è prevista la partita di campionato contro il Torino il 2 ottobre. Ci sarà poi la pausa per le nazionali.