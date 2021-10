Martedì 2 novembre alle ore 21 ci sarà Juventus-Zenit San Pietroburgo, gara valida per il girone F di Champions League 21/22.

I bianconeri si trovano in prima posizione nel gruppo F grazie alle tre vittorie ottenute su tre match disputati sinora (3-0 col Malmö, 1-0 col Chelsea e 1-0 con lo Zenit), condite da cinque goal segnati e nessuno subito. Lo Zenit, invece, occupa la terza posizione (3 punti) per merito dell'unica vittoria ottenuta col Malmö per 4-0, mentre è uscito sconfitto sia nell'incontro con la Vecchia Signora che coi Blues, entrambi terminati per 1-0.

Statistiche: nel corso delle ultime tre gare giocate tra le due compagini nella massima competizione europea, lo Zenit non è mai andato a segno contro la Juventus.

Juventus, Szczesny in porta

Mister Allegri e la sua Juventus saranno ben consci che un'eventuale vittoria garantirebbe aritmeticamente l'approdo agli ottavi di finale di Champions League 21/22. Per battere lo Zenit, il tecnico toscano potrebbe scegliere il 4-3-3, con Szczesny come estremo difensore. La linea difensiva, invece, sarà probabilmente composta da Alex Sandro e Danilo ai lati, con Bonucci e de Ligt che si piazzeranno al centro del reparto. Le chiavi del centrocampo potrebbero essere consegnate a Locatelli, il quale sarà affiancato a sinistra da Bentancur e a destra da McKennie.

Il tridente offensivo bianconero, infine, potrebbe essere formato da Bernardeschi, Morata e Chiesa. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Paulo Dybala e Adrien Rabiot.

Zenit, probabile panchina per Dzyuba

Sergej Bogdanovič Semak e il suo Zenit si appresteranno a giocare questa gara fuori dalle mure amiche con la consapevolezza che una sconfitta li proietterebbe molto probabilmente a retrocedere in Europa League, considerando anche che il Malmö avrà poche chance di fare i primi punti del girone col Chelsea.

Per provare a insidiare i bianconeri, il tecnico russo potrebbe schierare lo speculare 4-3-3, con Kritsyuk in porta. Il quartetto difensivo potrebbe essere composto dalla coppia Chistyakov-Rakitskiy al centro, mentre Sutormin agirà come terzino destro e Santos si piazzerà sul versante opposto. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere formata, con ogni probabilità, da Kuzyaev, Barros e Wendel.

I titolari del reparto d'attacco, in ultimo, saranno presumibilmente Malcolm, Azmoun e Claudinho. Dzyuba dovrebbe partire dalla panchina ma, qualora il tecnico lo riterrà necessario a gara in corso, potrebbe prendere il posto di Azmoun al centro dell'attacco.

Le probabili formazioni di Juventus-Zenit:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, McKennie, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi, Morata, Chiesa. Allenatore Allegri.

Zenit (4-3-3): Kritsyuk, Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Santos, Kuzyaev, Barros, Wendel, Claudinho, Azmoun, Malcolm. Allenatore: Semak.