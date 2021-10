Domenica 31 ottobre alle ore 20:45 si giocherà Roma-Milan, incontro valido per l'11° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nella giornata scorsa, hanno ottenuto una vittoria di misura per 2-1 alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Mazzarri, dove al goal di Pavoletti per i sardi hanno replicato Ibanez e Pellegrini per la squadra di Mourinho. Il Diavolo, invece, ha fatto bottino pieno nel match casalingo contro il Torino, imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Giroud nella prima frazione.

Statistiche: l'ultima vittoria della Roma contro il Milan nel massimo campionato italiano risale al 27 ottobre 2019, quando i giallorossi vinsero per 2-1.

Roma, out Spinazzola e Smalling

Mister Mourinho e la sua Roma sono imbattuti sinora nei match casalinghi disputati in Serie A, con quattro vittorie e un pareggio ottenuti in cinque gare disputate. Domenica, però, i giallorossi affronteranno i primi della classe e conservare l'imbattibilità, almeno sulla carta, non sarà tra gli esercizi più agevoli. Per tentare di arrestare il ruolino positivo del Milan, l'allenatore portoghese potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Rui Patricio a difesa dei pali. Karsdorp e Vina dovrebbero essere i terzini titolari della gara, mentre la coppia Mancini-Ibanez si piazzerà in mezzo al reparto difensivo. Cristante e Veretout potrebbero, invece, essere nuovamente gli interpreti della linea mediana.

La trequarti campo sarà composta, con ogni probabilità, da Zaniolo, Mkhitaryan e L. Pellegrini, i quali agiranno a supporto del vertice offensivo Tammy Abraham. Non prenderanno parte all'incontro Spinazzola e Smalling causa infortunio.

Milan, in dubbio Rebic

Stefano Pioli e il suo Milan militano in prima posizione di classifica grazie ai 28 punti ottenuti (9 vittorie e 1 pareggio) in 10 gare disputate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per puntare all'undicesimo risultato utile consecutivo, il tecnico ex Lazio potrebbe scegliere lo speculare 4-2-3-1, con Tatarusanu come estremo difensore. Quartetto che avrà ottime chance di essere formato da Calabria e Theo Hernandez ai lati, con Tomori e Romagnoli che faranno da filtro al centro della difesa. Tonali e Kessie, invece, dovrebbero comporre la linea mediana dal primo minuto, mentre Saelemaekers, Leao e Diaz saranno presumibilmente i titolari della trequarti campo.

Il punto di riferimento in attacco, infine, vedrà il ballottaggio tra Ibrahimovic e Giroud, col calciatore svedese classe '81 che pare leggermente favorito per una maglia. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Rebic.

Le probabili formazioni di Roma-Milan:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic (Giroud). Allenatore: Pioli.