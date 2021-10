Puntellare l'organico con acquisti di spessore: è questo l'obiettivo dell'Inter, a caccia di profili importanti per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

In casa nerazzurra stanno lavorando ai rinnovi dei calciatori di maggior rilievo del club: da Lautaro Martinez, passando per Barella, fino ad arrivare a Brozovic. Non si può dire lo stesso per Ivan Persic. Infatti, sembrerebbe difficile un rinnovo contrattuale del croato a cifre più basse e quindi il suo addio a giugno a parametro zero pare molto probabile.

A ciò si aggiunge l'ottimo avvio di stagione da parte di Federico Dimarco, che a suon di grandi prestazioni, si sta ritagliando un ruolo da protagonista nella nuova Inter targata Inzaghi.

In caso di addio di Perisic, la dirigenza nerazzurra con il direttore sportivo Giuseppe Marotta ha tutta l'intenzione di sostituire l'ex esterno di Borussia Dorrtmund e Bayern Monaco: secondo le ultime indiscrezioni, il preferito per la corsia mancina sarebbe Marcos Alonso, esterno del Chelsea che in questa stagione ha riguadagnato anche la Nazionale spagnola, giocando in semifinale di Nations League contro l'Italia.

L'ex esterno della Fiorentina non è l'unico nome che circola: l'altro possibile sostituto di Perisic potrebbe rispondere al nome di Kostic, esterno del Francoforte che è stato trattato senza successo dalla Lazio nella scorsa sessione di Calciomercato.

Inter, Onana sempre più vicino, Nandez nel mirino

Oltre al possibile sostituto di Perisic, i nerazzurri stanno lavorando anche per completare gli altri reparti.

Sarebbe sempre più vicino l'approdo in nerazzurro di Andrè Onana, portiere camerunese che non pare intenzionato a rinnovare il proprio contratto con l'Ajax e che sembrerebbe vicinissimo al club nerazzurro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L' estremo difensore dei Lancieri sarebbe il sostituto di Samir Handanovic, che potrebbe lasciare a fine stagione e lasciare appunto spazio al nuovo portiere nerazzurro

Ma non è finita qui. La dirigenza nerazzurra vuole completare anche il centrocampo con acquisto importante che possa garantire qualità ma anche quantità. Ecco perchè non è del tutto tramontato il nome di Naithan Nandez, che potrebbe lasciare il Cagliari nel mercato invernale.

L'Inter resta alla finestra per l'eclettico centrocampista uruguaiano, capace di giocare mezz'ala ma anche esterno nel 3-5-2; sul numero 18 cagliaritano, ci sarebbe anche l'interesse del Napoli di Aurelio De Laurentiis e soprattutto della Roma di Josè Mourinho che considera Nandez perfetto per il suo 4-2-3-1.