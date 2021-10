Naithan Nandez infiamma il Calciomercato italiano. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari è nel mirino di tre big del campionato e per lui si prospetta una possibile asta nel mercato invernale.

Infatti Nandez potrebbe lasciare la Sardegna per approdare in una squadra fra Inter, Roma e Napoli, che stanno monitorando con grande attenzione la situazione dell'eclettico centrocampista della Nazionale uruguaiana e punto fermo del Cagliari.

In prima fila, c'è sempre l'Inter che, già accostata al giocatore nella sessione estiva di calciomercato, non ha mollato Nandez e potrebbe effettuare un altro tentativo a gennaio, per puntellare la mediana a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Ma i nerazzurri non sono gli unici a voler accaparrarsi le prestazione del numero 18 cagliaritano. Infatti, anche la Roma sta osservando la vicenda con grande interesse. Nandez potrebbe essere un grande colpo per Josè Mourinho, vista la sua grande duttilità: può giocare sia come mezz'ala, che come esterno a tutta fascia nel 4-2-3-1 del tecnico portoghese, che ama giocatori di questo tipo.

Discorso simile anche per il Napoli di Luciano Spalletti, che complice un avvio di stagione eccellente con 7 vittorie nelle prime 7 giornate di campionato, potrebbe adoperare qualche colpo in entrata a gennaio, visto che nella sessione estiva di calciomercato è stato fra i meno attivi. Il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe effettuare un'offerta al Cagliari, che per cedere Nandez vorrebbe una cifra attorno ai 20-25 milioni.

Inter su Onana, Roma e Napoli: lavorano ai rinnovi di Insigne e Pellegrini

Intanto, i tre club che sembrerebbero interessati a Nandez, stanno effettuando anche altre manovre di mercato per rinforzare la propria rosa.

L'Inter lavora soprattutto sul fronte portiere con Andrè Onana, che sembrerebbe ormai il prescelto per il post Handanovic.

Il portiere camerunese che non ha rinnovato con l'Ajax, è da tempo nel mirino dei nerazzurri e dovrebbero arrivare a parametro zero.

Invece, Roma e Napoli hanno un obiettivo in comune, mantenere i propri giocatori di maggior prestigio ed in particolar modo i rispettivi capitani, ovvero Lorenzo Pellegrini e Lorenzo Insigne.

Se per il giallorosso il rinnovo contrattuale sembrerebbe ormai a un passo e quasi definito, più difficoltà ci sono invece per Insigne, che ha tante pretendenti in Italia (tra cui l'Inter) ma anche all'estero, come il Tottenham di Paratici.