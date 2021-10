La Juventus vuole blindare Paulo Dybala. La società bianconera e il calciatore argentino avrebbero trovato un accordo per il prolungamento contrattuale dopo una serie di incontri tra l'entourage della Joya e la Vecchia Signora.

Le parti sarebbero vicinissime e le fumata bianca sembrerebbe ormai solo più una formalità. L'accordo si sarebbe formalizzato sulla base di un ingaggio da 8 milioni più bonus, cifra che si avvicina sensibilmente alla richiesta di 10 milioni da parte dell'attaccante argentino. L'intesa sarà fino al 2025.

Un segnale che rimarca la volontà della Juventus di mantenere Dybala al centro del progetto bianconero targato Max Allegri, ma soprattutto dello stesso Dybala, che dopo l'addio di Cristiano Ronaldo ritornato allo United, di continuare il suo percorso bianconero e di essere il leader tecnico della squadra.

Intanto, la Joya si prepara anche al rientro in campo dopo l'infortunio subito contro la Sampdoria; un rientro che potrebbe concretizzarsi dopo la sosta, a partire dal big match contro la Roma, fondamentale per la risalita in campionato; in caso di esito negativo, l'argentino sarà a disposizione per la sfida di Champions contro lo Zenit e soprattutto per quella contro l'Inter di Simone Inzaghi, che ha già un sapore di dentro-fuori per i bianconeri di Max Allegri. Il tecnico bianconero prepara il rientro del dieci, che con un rinnovo in più, avrà ancora maggior voglia di esser decisivo per questa Juventus.

Juve, Tchouanemi, il preferito per la mediana, possibile rinnovo per Cuadrado

Oltre ai rinnovo di Paulo Dybala, i bianconeri stanno lavorando ad altri rinnovi molto importanti come quello di Juan Cuadrado, che sembrerebbe ormai vicino.

Come per Joya, l'accordo è ormai ad un passo, con un solo aspetto da limare e concordare, ovvero la durata contrattuale: la Juventus vuole un rinnovo annuale con opzione, mentre il colombiano vorrebbe un accordo biennale, per continuare la sua esperienza bianconera.

Un accordo dovrebbe esser trovato senza alcun problema, vista l'importanza del colombiano, sia dal punto di vista tattico ma anche caratteriale.

Inoltre, la Vecchia Signora sta lavorando anche sul fronte acquisti, con l'obiettivo di rinforzare il centrocampo di Max Allegri. Oltre all'acquisto di Manuel Locatelli, ormai leader della mediana bianconera, il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Aurelien Tchouanemi, centrocampista francese in forza al Monaco.

Già in estate i bianconeri avevano provato a concludere l'affare con il Monaco che chiede 40 milioni per il classe 2000; per tali motivazioni, i bianconeri non hanno portato avanti la trattativa ma con una possibile cessione di Mckennie al West Ham, la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo e completare la mediana.