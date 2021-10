Puntellare l'organico con acquisti importanti e di prospettiva. È questo l'obiettivo del Milan di Stefano Pioli, a caccia di profili giovani per completare la rosa a disposizione del tecnico rossonero. Tra i nuovi nomi per la mediana rossonera c'è Kacper Kozlowski, centrocampista polacco del Pogon, che ha catturato l'interesse del Milan e anche di alcuni club europei.

Il 17enne polacco ha certamente del talento, visto che ha già bruciato le tappe diventando titolare nel Pogon e nella sua nazionale, allenata dall'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa, che punta tantissimo su di lui.

Kozlowski è un centrocampista moderno, in grado di poter giocare in diverse posizioni del campo, come mezz'ala e trequartista.

Viene descritto come un mix tra Pogba e De Bruyne: caratteristiche che hanno intrigato non poco la dirigenza rossonera guidata da Maldini e Massara, che stanno monitorando con grande attenzione la situazione del 17enne. Il giovane centrocampista dimostra anche una buona personalità, distaccandosi totalmente dalle vicende di Calciomercato. Ha infatti affermato di non sapere se cambierà squadra a gennaio o a fine stagione, e che i nomi delle grande squadre non lo spaventano. Il Milan segue così con una grande attenzione la vicenda Kozlowski, aspettando la decisione di Kessie.

Milan: nessuna novità su Kessie. Adli può arrivare a gennaio

I rossoneri vogliono capire la situazione legata al rinnovo di Frank Kessie, leader della mediana rossonera che però non ha ancora dato una risposta al club di Via Turati per quanto concerne l'adeguamento contrattuale. Infatti, le posizioni restano ferme: i rossoneri offrono 5/5,5 milioni, cifra che non si avvicina alle richieste di 8 milioni da parte dell'entourage del Presidente, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe nel mirino del Paris Saint Germain di Leonardo, a caccia di un grande centrocampista per completare la mediana e rendere la rosa parigina ancora più competitiva.

Per questo motivo, in caso di rottura con il centrocampista ivoriano, la dirigenza rossonera vorrebbe anticipare l'approdo in rossonero di Adli, centrocampista del Bordeaux, acquistato durante questa sessione estiva di calciomercato ma lasciato al club dei girondini per un'altra stagione. La situazione di Kessie potrebbe accelerare l'arrivo del centrocampista, vista anche la sua duttilità tattica.

Molto del mercato dei rossoneri passerà e sarà condizionato dalla decisione di Kessie, con il popolo rossonero che spera nel rinnovo contrattuale e della permanenza del Presidente, giocatore fondamentale nello scacchiere tattico di Stefano Pioli.