A caccia di giovani talenti per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: è questo l'obiettivo del Milan che sta osservando le opportunità sul fronte mercato per puntellare la rosa ed essere così protagonisti in Italia ma anche in Europa.

La dirigenza rossonera guidata da Maldini e Massara starebbe monitorando in maniera costante le prestazioni di Julian Alvarez, talento classe 2000 del River Plate, che sta avendo una crescita esponenziale tanto da aver attirato i top club europei come il Real Madrid di Carlo Ancelotti che dopo Vinicius e Rodrygo, vuole continuare il restyling della squadra.

La stella classe 2000 arriva dalla tripletta al San Lorenzo e sta incantando nel campionato argentino. Il manager del River lo ha blindato con una clausola rescissoria da 25 milioni nonostante la scadenza del contratto sia a dicembre 2022, ma l'interesse dei rossoneri sembrerebbe reale.

Idea Belotti e la situazione di Kessie

Intanto, la società rossonera sta osservando anche l'evolversi della situazione legata al "gallo" Belotti, che non ha ancora rinnovato con il club di Urbano Cairo e potrebbe rappresentare un'ottima opzione per l'attacco del Diavolo. Sul bomber granata, ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter, che visto il possibile addio a gennaio di Alexis Sanchez, vuole puntellare il reparto offensivo.

Inoltre, i rossoneri stanno aspettando una risposta anche da Franck Kessie per quanto concerne il rinnovo contrattuale. Il giocatore ivoriano non ha accettato l'offerta da 5 milioni da parte del club rossonero e sembrerebbe nel mirino dei top club europei come Psg, Real Madrid e Barcellona. Per queste motivazioni, il Milan non vuole farsi trovare impreparato e sta valutando diversi profili come Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia.

Milan, ko in Champions: punta tutto sul campionato

Intanto i rossoneri vogliono subito ripartire dopo sconfitta in Champions contro il Porto. La formazione di Stefano Pioli sarà di scena allo Stadio Dall'Ara contro il Bologna, che sta vivendo un buon momento di forma.

Per quanto riguarda la probabile formazioni, Pioli dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1, con qualche modifica rispetto alla sfida di Champions: Tatarusanu tra i pali; difesa a quattro formata da Kalulu, Kjaer, Romagnoli e Calabria.

A centrocampo, ritorna Kessie dal primo minuto affiancato da Tonali, mentre in attacco ballottaggio tra Giroud e Ibrahimovic, con il trio di mezze punte formato da Salaemakers, Leao e Krunic, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Maldini.

Inoltre, Pioli spera di poter recuperare pedine importanti come Theo Hernandez e Brahim Diaz, fondamentali nel suo sistema gioco.