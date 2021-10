Il calciomercato del Milan potrebbe presto riaccendersi visto che la dirigenza rossonera è sempre attenta alle opportunità che si presentano. A tal proposito l'attaccante che potrebbe sostituire Zlatan Ibrahimovic, se lo svedese dovesse ritirarsi, sarebbe Andrea Belotti che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. Un altro obiettivo del club rossonero sarebbe Julian Alvarez, giocatore militante nel River Plate, il cui contratto scade invece a fine 2022.

Calciomercato Milan, potrebbe essere Belotti a sostituire Ibrahimovic

Il giornalista Carlo Pellegatti - da sempre ben informato delle vicende rossonere - ha recente offerto alcuni importanti aggiornamenti sull'attaccante Andrea Belotti.

Il giornalista ha parlato a Tiki Taka commentando la politica del Milan sui rinnovi contrattuali e le indiscrezioni di mercato su Belotti, che secondo diverse fonti è un obiettivo concreto visto che il suo contratto scade nel giugno 2022. Ha esordito delineando la posizione netta dei rossoneri sulle trattative di rinnovo contrattuali, sostenendo che il processo funziona così: la dirigenza stabilisce una cifra per il rinnovo che è disposta ad offrire, e se tale cifra viene superata dalle richieste dell'agente e del giocatore, allora verrà cercato un sostituto. In questi casi, poi, la "squadra di scout" del club deve essere brava ma anche "fortunata", come lo è stata con il portiere Mike Maignan (preso per sostituire Donnarumma) o con Brahim Diaz, che ha sostituito Calhanoglu come numero 10 ed è migliorato rispetto allo scorso anno.

Belotti comunque non dovrebbe arrivare al club milanese a gennaio come alcuni hanno ipotizzato. Pellegatti ha aggiunto che il "gallo" ha una caratteristica importante oltre a essere un buon attaccante: è italiano e questo è fondamentale anche per le liste Uefa.

Calciomercato Milan, ipotesi Julian Alvarez

Il Milan avrebbe intanto inviato uno scout in Argentina per vedere Julian Alvarez in azione durante la vittoria del River Plate contro il San Lorenzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il River ha battuto 3-1 il San Lorenzo grazie a una tripletta del 21enne, quindi lo scout è stato probabilmente impressionato da Alvarez, che è da diversi mesi nella wish list di Massara e Maldini. La dirigenza rossonera lo vede come un giocatore con le doti giuste per lo stile di gioco di Pioli visto che è un attaccante mobile e veloce, in grado di agire sia come attaccante puro, sia come attaccante di supporto o anche sulla fascia.

Il giocatore potrebbe lasciare presto il River Plate per fare il salto in Europa, e nel suo contratto c'è una clausola rescissoria di 25 milioni di euro: il giocatore è legato al River Plate da un contratto che scade a fine dicembre 2022. L'interesse del Milan ci sarebbe, anche se non è ancora iniziata una trattativa ufficiale con il River Plate.