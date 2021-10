Il Milan nonostante un grande avvio di stagione in campionato, ha finora deluso le attese in Champions League dove la squadra rossonera ha collezionato tre sconfitte in altrettante partite. A parziale scusante dei rossoneri c'è l'incredibile serie di infortuni che ha visto protagonisti i giocatori rossoneri, con Stefano Pioli costretto a fare a meno di Maignan, Rebic, Theo Hernandez e Brahim Diaz tra gli altri.

La dirigenza rossonera, però, è consapevole che la rosa in alcuni settori non ha i ricambi adeguati e nel mercato di gennaio potrebbe cogliere l'occasione per acquistare dei rinforzi.

A tal proposito, secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare Isco per la cifra di circa 4 milioni di euro, mentre circola anche il nome di Lacazette.

Calciomercato Milan, potrebbe essere arrivato il momento di Isco

Isco potrebbe fare le valigie dal Real Madrid durante la finestra di mercato invernale perché non fa parte dei piani di Carlo Ancelotti nonostante abbia collezionato 9 presenze tra Liga e Champions League in questa prima parte di stagione.

Anche Everton e Siviglia sembrano aver mostrato interesse per il trequartista ma il giocatore potrebbe scegliere i rossoneri. Il Milan sta seguendo da tempo il giocatore e c'era stata una possibilità di acquistarlo in estate, ma la trattativa non era andata a buon fine.

Le cose, però, sono cambiate e Isco sarebbe adesso pronto a dire sì al Milan dove ritroverebbe gli ex compagni di squadra Brahim Diaz e Theo Hernandez. Ora non resta che concludere l'accordo con il Real Madrid. I Blancos non chiederanno molto, visto che il suo contratto scadrà tra 6 mesi e tutto lascia ipotizzare che l'operazione possa essere chiusa in cambio di una piccola somma di denaro, circa 3-4 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Milan, per l'attacco ci sarebbe l'ipotesi Lacazette

Lacazette intanto non ha alcun accordo con l'Arsenal dopo essere entrato nell'ultimo anno di contratto. Il 30enne ha collezionato solo tre presenze in Premier League finora in questa stagione.

L'allenatore Arteta ha parlato durante una conferenza stampa e gli è stato chiesto cosa potrebbe riservare il futuro di Lacazette, in particolare se fosse possibile un rinnovo contrattuale.

“È la situazione che abbiamo e dobbiamo accettarla. Non posso chiedere nulla al giocatore".

Alla domanda se sia impossibile che a Lacazette venga offerto un nuovo accordo, il tecnico Arteta ha risposto: “No. Tutto è possibile. È il nostro giocatore e lo tratto come qualsiasi altro giocatore, non lo tratterò in modo diverso perché gli rimane un anno o meno ed è quello che si merita". Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex attaccante del Lione sarebbe stato offerto a Inter, Milan e Roma per la prossima stagione dal suo agente.