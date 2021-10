Darwin Nunez infiamma il Calciomercato europeo. L'attaccante del Benfica sarebbe nel mirino di molte big europee. Tra le squadre interessate al bomber uruguaiano ci sarebbero anche il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. Si potrebbe scatenare un derby di mercato per il classe 99, autore di un avvio di stagione di altissimo livello. I rossoneri pensano al futuro e al possibile sostituto di Zlatan Ibrahimovic nelle prossime stagioni, mentre i nerazzurri vorrebbero completare il reparto con un attaccante internazionale, capace di poter sostituire Dzeko e Lautaro Martinez.

Darwin Nunez interesserebbe a Milan e Inter

Le ultime prestazioni dell'attaccante del Benfica hanno attirato l'interesse di molte big europee, come Atletico Madrid e Manchester United, che avrebbero già mandato degli osservatori per ammirare da vicino le prestazioni dell'attaccante. Il bomber uruguaiano ha siglato quattro reti nelle prime cinque partite del campionato portoghese, ma soprattutto una doppietta in Champions contro il Barcellona, che lo ha fatto diventare l'uomo copertina della scorsa giornata europea. Tecnica e forza fisica, qualità importanti per il classe 99, acquistato dal Benfica per 24 milioni nell'estate del 2019. Adesso il suo valore di mercato è in continua crescita, con il club luisitano che sarebbe pronto a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni.

Nonostante la concorrenza di Yaremchuk, che ha disputato un ottimo europeo con l'Ucraina, Nunez ha regalato al Benfica diverse gioie.

Inter-Milan: doppio successo in trasferta

Intanto, le due compagini di Milano stanno continuando il loro percorso in campionato in maniera spedita e con ottimi risultati. Entrambe arrivano da due successi in trasferta contro Sassuolo e Atalanta.

I nerazzurri dopo i due pareggi consecutivi contro Atalanta e Shakhtar in Champions, hanno ritrovato la vittoria grazie al 2-1 del Mapei Stadium contro il Sassuolo, in un match non semplice. Infatti, la formazione di Dionisi è passata in vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Domenico Berardi, che ha siglato il suo terzo gol nelle ultime tre partite.

L'Inter ha sofferto nei primi 60 minuti e solo un grande Handanovic ha negato il raddoppio prima a Boga e poi a Berardi, con due interventi di altissimo livello.

I nerazzurri si sono svegliati e nel giro di pochi minuti hanno trovato prima il pareggio con Dzeko su assist di Perisic e il successivo vantaggio con Lautaro Martinez, che ha trasformato un calcio di rigore. Una vittoria importantissima per i nerazzurri, che restano in scia al Napoli e al Milan che ha battuto l'Atalanta.

I rossoneri contro la Dea hanno mostrato una grande personalità e maturità, imponendosi 3-2 contro la formazione guidata da Gasperini. L'undici di Pioli grazie alle reti di Calabria e Tonali nel primo tempo ha indirizzato il match, chiuso nella ripresa grazie alla perla di Rafael Leao, autore di un gol su assist di Theo Hernandez. Nel finale i rossoneri hanno subito i due gol della squadra bergamasca.