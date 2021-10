Il Milan starebbe lavorando in ottica mercato, per cogliere le migliori opportunità e puntellare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

I rossoneri starebbero osservando con grande interesse la situazione legata a Sardar Azmoun, talentuoso attaccante dello Zenit, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza. Il bomber iraniano ha il contratto in scadenza nel 2022, quindi in caso di mancato di rinnovo con la società di San Pietroburgo, potrebbe già firmare per un'altra squadra nella sessione invernale di Calciomercato.

Ecco perchè la dirigenza rossonera guidata da Massara e Maldini starebbe monitorando la vicenda con grande attenzione.

Nella passata stagione, lo Zenit chiedeva una cifra vicina ai 15 milioni per cedere il "Messi iraniano" ma adesso la situazione è cambiata, visto il rinnovo che non arriva. Il club di via Turati vorrebbe quindi acquistarlo a parametro zero, ma deve fare i conti con la concorrenza dell'Arsenal, che visti i problemi fisici e contrattuali di Lacazette ed Aubameyang, vuole rinforzare il proprio reparto offensivo.

Sempre nell'ottica di possibili acquisti a parametro zero, resta viva anche l'ipotesi riguardante Andrea Belotti: infatti, il 'Gallo' non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Torino, in caso di mancato rinnovo con il club di Urbano Cairo, potrebbe rappresentare una grande opportunità per il club rossonero.

Milan, rimonta con il Verona, ora la Champions

I rossoneri di Stefano Pioli in questo momento pensano al campo e sono pronti ad affrontare la difficile trasferta in Portogallo, dove sfideranno i padroni di casa del Porto, in un vero e proprio spareggio per proseguire il cammino in Champions League.

Dopo l'esaltante vittoria in rimonta contro il Verona, i rossoneri hanno l'obbligo di conquistare i tre punti nella sfida di Champions per presentarsi nel migliore dei modi al match di San Siro e alla sfida determinante contro l'Atletico Madrid di Simeone.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto concerne la possibile formazione, Pioli dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 ma con qualche novità rispetto all'undici sceso in campo contro la formazione guidata da Tudor: Tatarusanu in porta; difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Tourè. A centrocampo, ritorna dal 1'minuto Tonali che farà coppia con Kessie, autore di una buona prova con il Verona, mentre in attacco possibile conferma per Olivier Giroud, sostenuto dal trio formato da Leao, Castielljo e Saelamekers. Dalla panchina dovrebbe partire Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe risultare un fattore determinante durante il corso della sfida.