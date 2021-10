Puntellare il centrocampo con acquisti di livello, così da alzare la qualità della mediana. È l'input della Juventus che sta lavorando su più tavoli per completare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Oltre all'acquisto di Manuel Locatelli, che a suon di ottime prestazioni si sta ritagliando uno spazio importante, i bianconeri vorrebbero completare il reparto con un colpo di grande spessore sia tecnico che di personalità. Oltre al sogno Paul Pogba, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad un ritorno di fiamma per Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio che nel corso di questi anni ha avuto una crescita esponenziale, venendo considerato tra i migliori centrocampisti d'Italia e d'Europa.

Secondo quanto riporta il portale Fichajaes, il centrocampista serbo sarebbe nel mirino del Liverpool che vorrebbe acquistare un giocatore di altissimo profilo dopo l'addio di Wijnaldum che si è accasato al Paris Saint Germain, ma soprattutto della Juventus, che vuole affiancare un grande centrocampista accanto a Manuel Locatelli nella nuova mediana di Allegri. Per ammorbidire le richieste esose del club della capitale, la dirigenza bianconera potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Luca Pellegrini e soprattutto di Weston Mckennie, ormai fuori dal progetto di Allegri e che ha molti estimatori soprattutto in Premier, in particolar modo il West Ham.

Difficile trattare con il Presidente biancoceleste Claudio Lotito visto anche la centralità del Sergente nel progetto della Lazio, ma il centrocampista serbo insieme a Pogba resta il desiderio della Juventus per la mediana.

Juve, la possibile strategia per Tchouameni. In attacco, Vlahovic in pole

Se Milinkovic e Pogba restano i desideri per il centrocampo, la pista più concreta per la mediana resta Aurelien Tchouameni, talentuoso centrocampista francese in forza al Monaco. I bianconeri avevano già intrapreso una trattativa nella scorsa sessione di Calciomercato, ma hanno dovuto arrendersi visto le richieste alte del club monegasco che chiede una cifra attorno ai 40 milioni per cedere il classe 2000 che si sta guadagnando spazio anche nella Nazionale francese.

Per raggiungere tale cifra, la dirigenza bianconera potrebbe cedere diversi calciatori come Ramsey, Mckennie e Kulusevki, che sembrerebbe nel mirino del Tottenham dell'ex ds bianconero Fabio Paratici.

Intanto, per l'attacco il nome che sta circolando nell'ambiente bianconero con insistenza è quello di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la società viola. I bianconeri starebbero cercando già un accordo con l'entourage dell'attaccante serbo, così da anticipare i top europei come Manchester City, Atletico Madrid e Milan.