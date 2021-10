L'Inter sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ed essere competitiva su tutti i fronti, tra campionato e Champions League.

Il reparto sotto osservazione è sicuramente il centrocampo, con la dirigenza nerazzurra che ha l'intenzione di rinforzare la mediana a disposizione di Simone Inzaghi, viste le difficoltà di inserimento di Calhanoglu e l'impiego part-time degli altri centrocampisti come Vecino e Gagliardini.

Ecco, perché i nerazzurri starebbero monitorando la situazione di Ryan Gravenberch, talentuoso centrocampista dell'Ajax, che sembrerebbe non voler rinnovare con il club dei Lancieri.

La società interista grazie anche all'aiuto dell'agente Mino Raiola, potrebbe esser favorita e con una possibile offerta da 15-18 milioni l'affare potrebbe andare in porto.

Inoltre, i nerazzurri stanno perfezionando anche l'arrivo di Andrè Onana, proprio dell'Ajax: il portiere camerunese potrebbe così diventare il nuovo estremo difensore nerazzurro dopo l'addio di Samir Handanovic.

Oltre alla pista Gravenberch, l'Inter tiene sempre sotto osservazione la vicenda legata a Nahitan Nandez, accostato a diversi club italiani come Inter, Roma e Napoli e che già nella finestra invernale di Calciomercato potrebbe lasciare il Cagliari.

Inter, ko con la Lazio: la sfida con lo Sheriff è decisiva

Intanto, i nerazzurri non vivono un momento esaltante dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio.

Dopo l'iniziale vantaggio firmato da Perisic sul calcio di rigore per fallo di Hysaj su Barella, la formazione di Simone Inzaghi non è riuscita a gestire il vantaggio e nella ripresa ha subito il ritorno della Lazio, che ha prima trovato il pareggio con il solito Ciro Immobile (settimo centro in campionato per il bomber biancoceleste) e successivamente ha trovato il doppio vantaggio prima con Felipe Anderson e poi con Milinkovic Savic, che ha chiuso il risultato sul definitivo 3-1.

Una brutta battuta d'arresto per i nerazzurri che ora devono rincorrere il Milan e soprattutto il Napoli che stanno offrendo grandi prestazioni, complice anche uno spirito di squadra unito che potrebbe fare la differenza nel lungo cammino verso il Tricolore.

Ecco perché le prossime due partite saranno fondamentali per il prosieguo della stagione nerazzurra: prima lo Sheriff in Champions, fondamentale per il cammino europeo della formazione di Inzaghi, e successivamente la Juventus che si è rilanciata con quattro vittorie consecutive.

Due match fondamentali per l'Inter che ha la necessità, ma soprattutto l'obbligo di dare una sterzata alla stagione.

Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi alle sue certezze: partendo dalla difesa a tre, passando per il centrocampo titolare formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu e infine, il tandem offensivo formato da Dzeko e Lautaro Martinez.