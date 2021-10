La Juventus è attesa dal difficile match di campionato contro la Roma previsto domenica 17 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Il tecnico Massimiliano Allegri non potrà schierare Alvaro Morata e Paulo Dybala, lo spagnolo potrebbe non essere convocato mentre per l'argentino sembra possibile la panchina. Di conseguenza il toscano potrebbe dare fiducia nel ruolo di punta a Federico Chiesa, insieme a Dejan Kulusevski. Lo svedese è considerato da Allegri l'alternativa a Paulo Dybala. Non è da scartare però la possibilità che giochi uno fra Moise Kean e Kaio Jorge.

A tal riguardo ha palato il giornalista sportivo Matteo Caronni. Ospite di CMIT TV ha parlato della possibilità che Allegri possa dare fiducia al brasiliano. Secondo il giornalista sportivo il tecnico toscano preferisce Kaio Jorge a Moise Kean, che considera un buon giocatore ma non da Juventus. Parole che confermano la possibile permanenza di Kaio Jorge in bianconero anche nella seconda parte della stagione. Si è parlato infatti in questi giorni di una possibile cessione in prestito del giocatore nel mercato di gennaio.

La punta Kaio Jorge potrebbe giocare titolare contro la Roma

"Kaio Jorge è un giovane che piace tanto ad Allegri, non mi stupirei di vederlo insieme a Chiesa domenica sera". Queste le dichiarazioni di Matteo Caronni in merito al possibile inserimento del brasiliano nel match di campionato fra Juventus e Roma.

Il giornalista sportivo ha parlato anche di un'altra punta bianconero, Moise Kean aggiungendo: "Allegri lo considera un buon giocatore, di prospettiva ma non da Juventus". Se così sarà, il tecnico toscano potrebbe schierare Kaio Jorge insieme a Federico Chiesa. Non è da scartare però la possibilità che giochi Dejan Kulusevki, che Allegri ha schierato in questo inizio di stagione da seconda punta.

La probabile formazione della Juventus contro la Roma

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri nel match contro la Roma previsto domenica 17 ottobre potrebbe schierare il 4-4-2. Il toscano dovrebbe affidarsi anche ai sudamericani, impegnati fino alla giornata di venerdì con le rispettive nazionali. In porta Szczesny, difesa a quattro con Danilo terzino destro, Bonucci e de Ligt difensori centrali e Alex Sandro terzino sinistro.

L'olandese dovrebbe essere preferito a Chiellini. A centrocampo Cuadrado dovrebbe essere schierato sulla fascia destra, Bentancur e Locatelli centrali e Bernardeschi sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato potrebbe essere Kulusevski la punta a supporto di Federico Chiesa. Anche se come dichiarato da Caronni, Kaio Jorge potrebbe giocare in tandem col nazionale italiano.