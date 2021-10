La Juventus vince anche il match contro il Torino conquistando il quarto successo consecutivo dopo i 3 a 2 contro Spezia e I bianconeri sono primi in classifica nel girone di Champions League grazie a due vittorie in altrettanti match, mentre in Serie A è settima a 11 punti a ben 10 punti dal primo posto del Napoli. Uno dei giocatori che ha meno inciso nel successo contro il Torino è sicuramente Moise Kean, che è stato sostituito da Allegri fra il primo e il secondo tempo. Una scelta che sembra essersi rivelata giusta considerando che poi la Juventus è riuscita a segnare a pochi minuti dalla fine con il gol di Locatelli vincendo la partita.

A parlare dell'acquisto di Kean da parte della società bianconera nel recente Calciomercato estivo è stato il giornalista sportivo Fabrizio Biasin. Ospite alla tv del sito internet calciomercato.it ha dichiarato che Massimiliano Allegri avrebbe avallato l'acquisto di Kean perché era convinto arrivasse in prestito. Secondo Biasin il nazionale italiano non piace al tecnico toscano.

'A Massimiliano Allegri non piace Moise Kean'

"Ve lo dico perché lo so, ad Allegri non piace Kean". Queste le dichiarazioni di Fabrizio Biasin durante l'ospitata a CMIT TV. Secondo il giornalista sportivo il tecnico toscano avrebbe avallato l'acquisto del nazionale italiano perché convinto arrivasse solo in prestito.

Alla fine invece è stato inserito un obbligo di riscatto a giugno 2023 per circa 35 milioni di euro. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Nel match contro il Torino lo ha fatto giocare titolare ma secondo me controvoglia. Allegri ha approvato il suo arrivo perché convinto arrivasse in prestito, invece il fatto che sia costato tanto l’ha messo nella condizione di doverlo far giocare, e non è che piaccia tantissimo ad Allegri".

Il giornalista ha poi aggiunto che difficilmente la Juventus acquisterà un'altra punta a gennaio anche perché contro il Torino è stato schierato anche Kaio Jorge.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus almeno secondo Biasin non dovrebbe acquistare un'altra punta durante il mercato di gennaio. Anche perché il tecnico toscano sta schierando come seconda punta Dejan Kulusevski oltre al fatto che ha adattato contro il Chelsea anche Bernardeschi.

Potrebbe però arrivare un investimento a centrocampo, soprattutto se si dovesse concretizzare una cessione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe cedere Aaron Ramsey. Il gallese piace all'Everton e potrebbe essere scambiato con il brasiliano Allan. Una trattativa di mercato che potrebbe definirsi alla pari considerando la valutazione di mercato simile dei due giocatori.