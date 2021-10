Il campionato inglese è attualmente uno dei più seguiti in ambito europeo non solo per la qualità dei giocatori ma anche per la disponibilità economica dei club. Basti pensare a società come Manchester United, Manchester City, Chelsea e Liverpool, che nelle ultime stagioni hanno investito molto nell'acquisto di giocatori. A queste potrebbe aggiungersi anche il Newcastle, che di recente è passata al fondo saudita PIF, interessato qualche tempo fa anche all'Inter. La nuova proprietà ha acquistato la società inglese per circa 360 milioni di euro ma è pronta ad investire su tecnico e rosa dei giocatori.

Sarebbe già stato contattato Antonio Conte, che dopo l'esperienza professionale all'Inter, in cui ha vinto uno scudetto, è attualmente senza panchina ed è opinionista a Sky Sport per la Champions League. L'allenatore pugliese potrebbe chiedere acquisti importanti, fra i giocatori graditi c'è sicuramente Mauro Icardi, che sarebbe la punta ideale per finalizzare il gioco di Conte. La punta argentina però da tempo sarebbe seguita anche dalla Juventus.

Mauro Icardi potrebbe trasferirsi al Newcastle

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, ci sarebbe anche il Newcastle su Mauro Icardi. La società inglese ha recentemente cambiato proprietà e potrebbe affidare la panchina ad Antonio Conte, oltre al fatto che sarebbe pronta ad investire su giocatori di qualità.

Mauro Icardi sarebbe un giocatore particolarmente gradito dal tecnico pugliese. Di conseguenza la Juventus potrebbe non riuscire ad arrivare all'argentino. Icardi in questo inizio stagione sta raccogliendo poco minutaggio al Paris Saint Germain con l'arrivo di Messi nella società francese. Di conseguenza potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale già a gennaio.

La Juventus però lavora anche ad alternative di Icardi per la prossima stagione. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato c'è Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare centrocampo e settore avanzato per la prossima stagione. Il giocatore gradito della mediana è Aurelien Tchouameni attualmente al Monaco.

Diventato anche riferimento della nazionale francese, la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, più o meno quello che potrebbe arrivare dall'eventuale cessione di Weston McKennie. Il centrocampista americano potrebbe trasferirsi al West Ham. Per quanto riguarda il settore avanzato, come già sottolineato in precedenza, il giocatore gradito è la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic. Si starebbe seguendo anche quella del Pisa Lorenzo Lucca, protagonista in questo inizio stagione in Serie B.