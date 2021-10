Una stagione per effettuare il salto definitivo nel grande calcio italiano: quella di Samuele Mulattieri è senza dubbio una storia da raccontare. Cresciuto calcisticamente tra le fila dello Spezia, squadra con la quale ha effettuato il suo debutto tra i professionisti, il calciatore classe 2000, attualmente di proprietà dell'Inter ma in prestito al crotone ha fatto il suo ritorno in Italia in estate dopo una fortunata parentesi tra le fila dell'F.C. Volendam club militante nell'Eerste Divisie olandese. Negli ultimi mesi è riuscito, a suon di reti, a ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Di lui ad emergere è anche un lato artistico legato alla passione per la musica ed in particolare per il pianoforte.

Mulattieri, primi passi nel mondo del calcio

Nativo di La Spezia il giovane Samuele Mulattieri è stato scoperto e cresciuto dal settore giovanile dello Spezia, Per lui nella stagione di Serie B 2017-2018 è giunto, da giovanissimo, l'esordio tra i professionisti collezionando tre presenze. Il suo talento non è sfuggito agli attenti osservatori dell'Inter con il club milanese che ha deciso di tesserarlo l'annata successiva inserendolo nella rosa della formazione Primavera. Dopo un anno in nerazzurro l'attaccante ha deciso di accettare il prestito all'F.C. Volendam, squadra con la quale è riuscito ad imporsi con 32 presenze arricchite da ben 19 reti.

Crotone, avvio col segno positivo

Al netto delle difficoltà vissute nell'attuale campionato di Serie B dal Crotone di Francesco Modesto, una delle note positive è senza dubbio il rendimento di Samuele Mulattieri. Il calciatore, giunto in prestito in estate, ha portato a segno 5 reti in sette presenze, bottino che sale a 6 se si tiene in conto anche la gara dei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Brescia.

Una vena realizzativa da "top" della categoria, un talento indiscusso che sta raccogliendo i consensi degli addetti ai lavori. Le sue prestazioni non sono passate inosservate tanto da meritare alcune convocazioni con la Nazionale italiana Under 21.

La passione per il piano di Mulattieri

Una delle curiosità di questo giovane talento arriva dalle passioni della vita quotidiana fatta di calcio ma anche di piccoli piaceri.

Una di questi è senza dubbio l'amore per uno strumento, il pianoforte. Una sua esibizione è anche stata messa in atto durante il ritiro con la Nazionale Under 21 con la volontà di farsi fonte di ispirazione per i compagni di squadra alla vigilia della gara contro la Bosnia. Una passione che condivide con Stefan De Vrij, con il quale si è più volte esibito in passato. Il suo artista preferito? L'italiano Ludovico Enaudi.