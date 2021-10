La Juventus sta utilizzando i giorni della pausa per le nazionali per far recuperare la forma ottimale ai giocatori che hanno raccolto meno minutaggio in questo inizio stagione. In particolar modo quelli che arrivano da infortuni, come è il caso di Arthur Melo e Kaio Jorge, già convocati per il match di campionato contro il Torino. Il centrocampista ha recuperato dall'intervento per una calcificazione ossea, la punta da un infortunio muscolare. Quest'ultimo è stato già schierato negli ultimi minuti contro il Torino, ricevendo anche gli elogi di Allegri per il modo in cui è entrato nel match.

Se da una parte Allegri è impegnato nel lavorare con la rosa a disposizione, dall'altra la società prosegue il suo lavoro sul mercato, sia per gennaio che per il prossimo Calciomercato estivo. A parlare delle possibili trattative che potrebbero riguardare la Juventus è stato Luciano Moggi. L'ex dirigente bianconero ha dichiarato: "Locatelli è un buon giocatore che migliora le prestazioni di Bentancur e Rabiot, ma da solo non basta per rendere la Juventus competitiva su tutti i fronti". Secondo Moggi, serve altro ed un eventuale acquisto sarà posticipato durante il prossimo calciomercato estivo.

Luciano Moggi sul possibile acquisto per il settore avanzato della Juventus

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato anche del possibile acquisto che la società bianconera potrebbe effettuare per il settore avanzato.

Ha infatti aggiunto: "L'obiettivo della Juventus è una punta di peso, da area di rigore. Vlahovic non rientra nei piani societari, più probabile un profilo come Icardi, tipologia di punta che serve alla società bianconera". Secondo l'ex dirigente, quindi, la Juventus non dovrebbe acquistare l'attuale punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Dichiarazioni non confermate dalle indiscrezioni di mercato riportate dai principali giornali sportivi. Gran parte di questi sottolineano come la società bianconera consideri Vlahovic il rinforzo ideale, anche per motivi anagrafici.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà dedicarsi anche alle cessioni per alleggerire la rosa.

Gli indiziati a lasciare la società bianconera sono i centrocampisti Aaron Ramsey e Weston McKennie. Il gallese dal ritiro della nazionale ha di nuovo espresso insoddisfazione in riferimento alla sua esperienza professionale alla Juventus. Il centrocampista americano, invece, ha mercato in Inghilterra. Ci sarebbe il West Ham sul giocatore, che potrebbe spendere circa 40 milioni di euro per il suo acquisto. A proposito di centrocampo, la società bianconera sta lavorando ad un rinforzo di qualità. Fra i preferiti spicca Aurelien Tchouameni del Monaco, valutato dalla società francese circa 40 milioni di euro.