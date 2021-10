La Juventus nelle ultime stagioni ha effettuato investimenti sul mercato importanti, alcuni dei quali non si sono rivelati utili ai bianconeri. Su tutti spicca il centrocampista Aaron Ramsey, ingaggiato a parametro zero nel 2019 ma condizionato da diversi infortuni muscolari. Quello più recente in questo inizio stagione e che non ha permesso al giocatore di rispondere alla convocazione della nazionale gallese a settembre. Ha invece risposto a quella di ottobre, e proprio dal ritiro del Galles ha voluto lanciare una frecciatina pesante alla Juventus.

Il centrocampista ha criticato la gestione atletica che lo staff medico bianconero gli riserva, considerando i tanti infortuni che questi due anni hanno riguardato Aaron Ramsey alla Juventus. L'ha confrontata con quella della nazionale del Galles, molto più attenta alla tenuta fisica del centrocampista. Ha infatti dichiarato: "La filosofia di allenamento e i metodi di lavoro sono diversi qui rispetto al mio club. Ci sono tante persone che si prendono cura di me da diversi anni, sanno come farmi rendere al meglio e farmi giocare tante partite di seguito".

Aaron Ramsey e l'importanza del recupero fisico

Ha infatti sottolineato: "i miei risultati nelle partite sono piuttosto alti, forse ho bisogno di un po' più di riposo e recupero durante la settimana". Parole che testimoniano come il centrocampista consideri il modo di lavorare della rosa bianconera durante la settimana non ideale per la sua tenuta fisica. Ramsey ha infatti aggiunto che il recupero è una parte importante per lui".

Il gallese ha sottolineato di sentirsi ancora molto bene quando viene gestito nella maniera giusta.

Il mercato della Juventus

Le dichiarazioni di Aaron Ramsey dal ritiro della nazionale del Galles hanno evidentemente alimentato indiscrezioni di mercato riguardanti il centrocampista. Secondo alcuni giornali sportivi il giocatore potrebbe lasciare la società bianconera già durante il mercato di gennaio.

Si parla di un suo possibile trasferimento in una società inglese, ci sarebbe soprattutto l'Everton interessato al giocatore. La sua eventuale cessione potrebbe portare circa 15 milioni di euro oltre ad un risparmio importante sul monte ingaggi da 7 milioni di euro a stagione. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è il centrocampista Weston McKennie. L'americano potrebbe trasferirsi al West Ham. La società inglese infatti starebbe valutando l'acquisto di un centrocampista che possa prendere il posto di Declan Rice. Il nazionale inglese infatti potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale in una società importante.