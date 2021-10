La Juventus ha pareggiato nei minuti finale il match di campionato contro l'Inter. Il gol è arrivato nei minuti finale per un fallo di Dumfries su Alex Sandro in area nerazzurra, che ha portato l'arbitro a concedere il rigore poi realizzato da Dybala. Il tecnico Allegri per la sfida contro l'Inter si è affidato in difesa a Bonucci e Chiellini, che sono riusciti a contenere le forza offensiva dell'Inter. Il gol dei nerazzurri è arrivato per un episodio, frutto di un tiro di Calhanoglu deviato sulla traversa da Locatelli e finito sui piedi di Dzeko che ha poi segnato.

Ottima quindi la prova dei due difensori italiani. IL capitano nei giorni scorsi è stato protagonista di un'intervista ai microfoni di Dazn. Alcune anticipazioni sull'intervista sono state già pubblicate dai giornali sportivi, fra queste spicca sicuramente il trasferimento di Bonucci dalla Juventus al Milan nel 2017. Il difensore Giorgio Chiellini ha sottolineato di esserci rimasto male nel vedere il suo compagno e amico approdare in rossonero: per Chiellini è stata una decisione sbagliata, anche perché il Milan in quella stagione non stava ottenendo buoni risultati.

Giorgio Chiellini ha parlato del trasferimento di Bonucci al Milan nel 2017

"Quando mi ha comunicato che andava via dalla Juve ci sono rimasto tanto tanto male".

Queste le dichiarazioni di Chiellini riguardanti il trasferimento di Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan nel 2017. Il capitano bianconero ha poi aggiunto di avergli scritto molto in privato in quanto gli piace mantenere i rapporti personali. Ha poi raccontato di aver saputo la notizia la mattina e che si trattava dei primi giorni di ritiro.

La sera dello stesso giorno gli inviò un lungo messaggio. Secondo Chiellini, se i due fossero stati in vacanza insieme quell'estate probabilmente Bonucci sarebbe rimasto alla Juventus. Secondo il capitano bianconero, i rossoneri nella stagione 2017-2018 erano una società non del livello del Milan attuale o del Real Madrid. Per questo sarebbe stata una decisione sbagliata dal punto di vista professionale.

Chiellini ha poi aggiunto: "Certo mica decido io per Leonardo, non decido niente neanche a casa mia".

Il ritorno di Bonucci alla Juventus nel 2018

L'esperienza professionale di Bonucci al Milan è durata appena una stagione. 35 presenze e due gol ed un'annata calcistica di certo non ideale dal punto di vista sportivo. Nell'estate 2018 il ritorno del difensore alla Juventus: in quella stagione la società bianconera investì anche su Cristiano Ronaldo, ceduto poi al Manchester United nel recente Calciomercato estivo.