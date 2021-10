La Juventus riesce a pareggiare nella sfida contro l'Inter per 1-1 nella 9^ giornata di Serie A.

Gli uomini di Simone Inzaghi erano andati in vantaggio con Dzeko nel primo tempo, Dybala su rigore pareggia i conti nel finale di gara.

Il derby d'Italia tra Inter e Juventus finisce in parità

Inter-Juventus è una sfida mai banale e anche in questo caso le due squadre si giocavano punti importanti per il prosieguo della stagione. Alla fine il risultato è 1-1.

La gara parte subito forte, con l'Inter che trova la rete del vantaggio grazie a Dzeko: il bosniaco batte Szczesny dopo il tiro di Calhanoglu.

Nel primo tempo ci sono molte difficoltà soprattutto palla a terra per la Juventus, mai pericolosa realmente dalle parti di Handanovic. Un po' in ombra Locatelli e Morata, lo spagnolo in particolare non ha avuto palloni giocabili. Meglio invece Cuadrado e Alex Sandro. Nonostante il tentativo di reazione degli uomini di Massimiliano Allegri, la prima frazione di gioco finisce con l'Inter in avanti per 1-0.

Nel secondo tempo i due allenatori mandano in campo gli stessi giocatori dei primi 45 minuti. La gara resta in bilico fino a quando entrano Federico Chiesa e Paulo Dybala, sono loro a permettere il cambio di marcia ai torinesi, grazie anche a un calo fisico da parte dei padroni di casa. È poi decisivo nel finale un contatto appena dentro l'area tra Dumfries e Alex Sandro, l'arbitro viene richiamato al Var e assegna il calcio di rigore, che Dybala trasforma.

Finisce dunque 1-1, con un punto per parte utile a fare solo un piccolo passo avanti in classifica. Nel pomeriggio c'era stato il pareggio (0-0) anche nell'altro big match di giornata tra la Roma di Josè Mourinho e il Napoli di Luciano Spalletti. Il Milan (battendo il Bologna nella gara di sabato per 4-2) ha dunque approfittato degli scontri diretti delle rivali, conquistando il primo posto in campionato assieme al Napoli, rosicchiando altri due punti di vantaggio sui cugini nerazzurri e sui bianconeri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I migliori e i peggiori delle due squadre

I promossi della partita in casa Juventus sono Cuadrado, Alex Sandro, Dybala e Chiesa, da rivedere invece le prestazioni di Morata, McKennie e Bonucci apparsi non al top della condizione. Buona partita anche da parte di Chiellini e Danilo.

Nell'Inter invece non ha brillato Lautaro Martinez. Bene invece Dzeko, Barella, Darmian e Perisic. Incerto Dumfries, il terzino ha causato il fallo del rigore che ha permesso alla Juventus di trovare la rete del pareggio nel finale.