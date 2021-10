In questi giorni la Juventus si sta preparando in vista del match contro l'Inter. Per questa partita Massimiliano Allegri dovrà decidere chi schierare dal primo minuto: tra i candidati a essere titolare contro l'Inter c'è Giorgio Chiellini.

Il numero 3 juventino, in queste ore, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn. Nel corso della chiaccherata il Capitano della Juventus ha parlato anche dell'addio di Leonardo Bonucci del 2017: "Quando mi ha comunicato che andava via dalla Juve ci sono rimasto tanto tanto male... ". Chiellini ha poi aggiunto che il difensore viterbese capì ben presto che lasciare la Juventus era stato un grande errore: "Andava sicuramente a peggiorare, infatti poi si è reso conto dell'errore molto presto".

Bonucci e Chiellini blindano la difesa della Juventus

Nelle ultime partite la Juventus ha ritrovato la solidità difensiva grazie anche al lavoro di Bonucci e Chiellini. Ai due titolarissimi bianconeri si aggiunge anche Matthijs De Ligt che sta consentendo a Massimiliano Allegri di far riposare le sue due colonne senza stravolgere gli equilibri di squadra. Bonucci e Chiellini hanno una grande intesa sia dentro che fuori dal campo.

Proprio del grande legame con il difensore viterbese ha parlato proprio il capitano della Juventus Chiellini, che in particolare si è soffermato sull'addio temporaneo di Bonucci alla Vecchia Signora. Infatti, nell'estate del 2017, il centrale di Viterbo lasciò la Juventus per passare al Milan.

Questa notizia non fu presa benissimo da Chiellini, come ha spiegato lui stesso a Dazn: "Mi ha comunicato la notizia una mattina, erano i primi giorni di ritiro". Il difensore livornese ha poi aggiunto che chiarì privatamente la questione con Bonucci: "Me l'ha detto a voce e io poi alla sera gli ho scritto un lungo messaggio".

Esattamente un anno dopo ovvero nel 2018 il difensore viterbese tornò sui suoi passi e la Juventus lo riaccolse a braccia aperte.

La Juventus prepara la gara contro l'Inter

La Juventus, in queste ore, sta preparando la partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri per questa partita ha diversi dubbi di formazione. Tra le certezze del tecnico livornese, però, ci sono Bonucci e Chiellini.

Per il resto, invece, Allegri si prenderà ancora qualche ora per decidere.

La sensazione è che si vada verso il 3-5-2. In difesa, insieme a Bonucci e Chiellini ci sarà Danilo. A centrocampo sulla destra dovrebbe agire Cuadrado, in mezzo ci sarà spazio per Bentancur, Locatelli e Bernardeschi, a sinistra, invece, toccherà ad Alex Sandro. In avanti la certezza è Morata, al suo fianco ci sarà uno fra Federico Chiesa, Dejan Kulusevski e Moise Kean.