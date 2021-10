La Toscana è una delle regioni d'Italia che registra più calore attorno alle squadre di calcio. I numeri si evidenziano sugli spalti, tramite abbonamenti e spettatori paganti. Nonostante le restrizioni (la tifoseria organizzata del Pisa è rientrata allo stadio ufficialmente soltanto ieri) che tendevano ad abbassare i numeri di spettatori, in realtà la Toscana si è difesa bene con buoni risultati dovuti al calore del pubblico.

Partendo proprio dal Pisa, ieri si è registrato il record di spettatori della stagione allo stadio: 6.388 tifosi per sostenere i nerazzurri contro l'ultima in classifica Pordenone (risultato finale 1-1 con un gol degli ospiti nel finale).

La media spettatori del Pisa al momento è di 4.573 tifosi.

Livorno: in Eccellenza ma con numeri da Serie B

Anche il Livorno, nobile decaduta (in Eccellenza) dopo il fallimento della società, registra numeri assolutamente fuori categoria. Contro il Fucecchio, nel debutto interno del campionato, gli amaranto hanno avuto 3.368 spettatori allo stadio (da considerare che il Livorno vanta anche 1.847 abbonati). Nella seconda gara interna, contro il Cenaia, gli spettatori totali sono stati ben 3.848, dunque in crescita. La media spettatori per il Livorno si attesta quindi a 3.608 per ora, meno di un migliaio di differenza dal Pisa che però gioca tre categorie in su.

La media spettatori delle tifoserie toscane

Sul podio di questa speciale classifica spettatori, c'è la Fiorentina, che attesta la sua media a 14.594 unità presenti al Franchi. La Fiorentina, nella graduatoria della Serie A è settima, dietro solo alle grandissime piazze come Milan, Inter, Roma, Napoli, tanto per citarne alcune.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Molto più giù l'Empoli che ha racimolato finora soltanto 4.093 spettatori di media finendo come fanalino di coda della serie A in queste prime 5 gare di campionato, ma mantenendo il podio nella graduatoria toscana. Questa la classifica spettatori attuale della Toscana:

Fiorentina (serie A) 14.594 spettatori;

(serie A) 14.594 spettatori; Pisa (B) 4.573;

(B) 4.573; Empoli (A) 4.093;

(A) 4.093; Livorno (Eccellenza) 3.608;

Siena (C) 2.263;

Grosseto (C) 1.318;

Lucchese (C) 785;

Pistoiese (C) 594;

Carrarese (C) 591;

Montevarchi (C) 423;

Pontedera (C) 302.

Va sottolineato che in alcune di queste tifoserie, il tifo organizzato ad oggi non è ancora entrato allo stadio a causa delle restrizioni Covid.

Dunque, si tratta non solo di risultati parziali (dovuti alle primissime giornate dei rispettivi campionati), ma anche condizionati dall'assenza della parte calda della tifoseria in alcuni casi. Probabile che tali numeri possano cambiare anche in modo sostanziale nelle prossime giornate.