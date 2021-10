L'intervista che ha visto protagonista Aaron Ramsey dal ritiro della nazionale del Galles sta facendo discutere. Il centrocampista ha lanciato una frecciatina diretta alla Juventus, in particolare sulla gestione che lo staff tecnico bianconero gli ha riservato dal suo arrivo a Torino. Il gallese ha contestato il fatto che alla Juve non gli venga concesso un recupero dal punto di vista fisico durante la settimana e questo determina i tanti infortuni muscolari che ha subito negli ultimi due anni. Ha poi aggiunto che in nazionale sanno come gestirlo e come ottenere il meglio da lui.

Parole che probabilmente non hanno fatto piacere alla Juventus, che a questo punto potrebbe avere un'ulteriore motivazione per cedere il gallese già a gennaio. A tal riguardo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, si parla di un possibile ritorno di Aaron Ramsey in Inghilterra. Il centrocampista potrebbe trasferirsi in prestito al Manchester United in uno scambio di prestiti che porterebbe l'olandese Donny Van de Beek alla Juventus.

Possibile scambio di prestiti fra Ramsey e Van de Beek

La Juventus a gennaio potrebbe concludere uno scambio di mercato con il Manchester United. Il centrocampista Aaron Ramsey potrebbe trasferirsi in prestito alla società inglese in cambio di Donny Van de Beek, altro giocatore poco soddisfatto in questo inizio di stagione.

Sarebbe quindi una trattativa di mercato in prestito fino a fine stagione e successivamente si valuterebbe la possibilità per entrambe le società di riscattare rispettivamente il cartellino dei due giocatori. Ramsey è dal 2019 alla Juventus ma ha subito diversi infortuni muscolari che ne hanno condizionato l'impiego. Per questo potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Il Manchester United sarebbe una possibilità concreta anche perché gli garantirebbe l'ingaggio che attualmente percepisce alla Juventus, ovvero 7 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda Van de Beek, l'arrivo di Cristiano Ronaldo lo ha portato a raccogliere poco minutaggio in questa stagione, in particolar modo in campionato e in Champions League.

Per questo potrebbe gradire il trasferimento alla Juventus, dove ritroverebbe un amico ed ex compagno all'Ajax come il difensore Matthijs de Ligt.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe acquistare un centrocampista di qualità se si dovesse concretizzare una cessione importante. Si parla ad esempio della possibile partenza di Weston McKennie, che potrebbe trasferirsi al West Ham per circa 41 milioni di euro. In tal caso la società bianconera potrebbe investire su Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. Per quanto riguarda il settore avanzato, si starebbe lavorando all'acquisto di una punta per la prossima stagione. Il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.