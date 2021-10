Il Parma ha iniziato il campionato di Serie B deludendo le aspettative dei sostenitori e di gran parte degli addetti ai lavori. In sette partite fin qui disputate gli emiliani ne hanno vinte due, perse altrettante e pareggiate tre. Attualmente è dodicesimo in classifica con nove punti, lontano 10 lunghezze dal primo posto del Pisa.

Nel mirino delle critiche c'è il tecnico Enzo Maresca, arrivato al Parma dopo l'esperienza professionale da tecnico del Manchester City under 23, con cui ha vinto un campionato. Da giocatore indossò, fra le altre, la maglia della Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Maresca potrebbe essere esonerato qualora nelle prossime partite non dovesse conquistare delle vittorie. Si parla già di possibili sostituti: fra questi spuntano altri due ex juventini, Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo.

Proprio il tecnico bresciano è reduce dalla stagione 2020-2021 da allenatore della Juventus, dove è riuscito a vincere una Supercoppa italiana e un Coppa Italia arrivando quarto in classifica in campionato. I risultati deludenti in Serie A e in Champions League (la Juve è uscita agli ottavi di finale con il Porto) poi hanno portato la società bianconera a esonerarlo e ad affidarsi a Massimiliano Allegri.

Il Parma potrebbe ingaggiare Pirlo come nuovo tecnico

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Andrea Pirlo potrebbe sostituire Enzo Maresca sulla panchina del Parma. Il tecnico ex Manchester City under 23 infatti sarebbe a rischio esonero dopo sette giornate di campionato in cui la squadra sta rendendo meno delle aspettative.

Qualora dovesse effettivamente sostituire Maresca la società emiliana valuterebbe anche il possibile ingaggio di Fabio Cannavaro, peraltro ex giocatore dei ducali nella prima parte della sua carriera.

In caso di approdo al Parma Pirlo ritroverebbe un suo ex compagno di squadra e suo ex giocatore, avendolo allenato alla Juventus nella stagione 2020-2021, ossia a Gianluigi Buffon, che ha accettato l'offerta del Parma sottoscrivendo un contratto fino a giugno 2023.

Pirlo è stato accostato anche al Barcellona

Negli ultimi giorni si parla anche di un altro possibile esonero, stavolta a livello internazionale, ossia quello di Ronald Koeman: il Barcellona infatti potrebbe decidere di cambiare tecnico dopo i risultati deludenti dei catalani sia in Champions League che in campionato. Il Barcellona starebbe valutando anche Pirlo come possibile sostituto dell'allenatore olandese, non solo per l'idea di gioco del tecnico bresciano ma anche perché potrebbe accettare un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione. L'alternativa più concreta sarebbe invece l'ex centrocampista dei catalani Xavi.