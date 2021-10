In casa Paris Saint Germain tiene banco da qualche giorno il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino deve fare i conti con problemi personali che lo hanno costretto a lasciare Parigi e spostarsi a Milano alla vigilia del match di Champions League contro il Lipsia, in programma al Parco dei Principi, saltando l'allenamento di rifinitura.

Crescono i rumors di un possibile addio dal club dello sceicco, visto che il centravanti sta trovando anche poco spazio, e non è escluso che ciò possa avvenire già nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio.

Il futuro di "Maurito", infatti, potrebbe essere in Serie A.

Icardi verso l'addio?

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere lontano dal Paris Saint Germain già a gennaio. Il centravanti argentino sembrava destinato a dire addio ai francesi già questa estate, ma non è arrivata l'offerta giusta per convincere i parigini a privarsene. L'arrivo di Leo Messi, però, ha ristretto ulteriormente spazio a "Maurito", che ha giocato solo qualche spezzone di gara in Ligue 1, realizzando comunque tre reti.

A complicare le cose del classe 1993 anche le vicende personali, visto che il giocatore avrebbe problemi sentimentali con Wanda Nara, che oltre a essere sua moglie è anche la sua procuratrice.

Proprio per tentare di riconciliarsi con la showgirl argentina, il centravanti è volato a Milano, saltando l'allenamento alla vigilia della gara di Champions League contro il Lipsia, con il tecnico Pochettino che ha parlato chiaramente di problemi personali: "Mauro ha un problema personale, non ha potuto allenarsi oggi.

È in lista per domani, vedremo questa notte quando tornerà. Analizzeremo la situazione per vedere se può stare o meno in gruppo", le parole rilasciate in conferenza stampa.

L'addio pare sempre più probabile, con il giocatore che preme anche per giocare con maggiore continuità rispetto a quanto successo nella prima parte della stagione.

Icardi vorrebbe nuovamente la Serie A

Mauro Icardi sarebbe pronto a tornare in Serie A, dove non mancano gli estimatori, alla luce di quanto fatto con la maglia dell'Inter qualche anno fa, ma anche con quella del Psg, dove è andato sempre in doppia cifra tra campionato e coppe. Si è paventato anche di un possibile ritorno in nerazzurro, ma sembra difficile anche per una questione ambientale, per come "Maurito" si è lasciato con i tifosi.

Mentre resta viva l'ipotesi Juventus, in cerca di un vero numero 9 dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Subito dietro, invece, ci sarebbe il Milan, che per giugno potrebbe muoversi in quel reparto vista l'età non più giovanissima di Ibrahimovic e Giroud. Pare invece fredda la pista Roma, soprattutto dopo l'arrivo di Abraham.